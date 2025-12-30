La ciudad estrena la "ZBE" el uno de enero

El Ayuntamiento de Oviedo activará a partir del 1 de enero de 2026 la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una iniciativa que forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el documento que establece las estrategias de movilidad sostenible del municipio de para las próximas décadas y que tiene como objetivos principales transformar la movilidad urbana, reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire y la salud pública de la ciudadanía.

La ZBE es una herramienta clave establecida por obligación de la Ley 7/2021 de cambio climático, cuyo principal objetivo es acercar progresivamente los niveles de contaminación a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reducir la contaminación acústica en los municipios de más de 50.000 habitantes. Es por esto por lo que, a partir del 1 de enero de 2026, además de Oviedo, otras 168 ciudades españolas tendrán que activar sus Zonas de Bajas Emisiones.

A raíz de la implementación de la ZBE de Oviedo, los ciudadanos se beneficiarán de un entorno urbano más saludable gracias a la reducción de la contaminación del aire y del ruido y también de una movilidad más limpia y eficiente.

Para José Ramón Prado Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana, Educación, Salud Pública y Consumo, “con la puesta en marcha de la ZBE, el Ayuntamiento de Oviedo busca promover una concienciación colectiva sobre la importancia de vivir y desplazarse en una ciudad con menores índices de contaminación, un aire más limpio y menos ruido. Esta medida no está diseñada como una restricción a la movilidad, sino como una apuesta por una movilidad más sostenible, fomentando un cambio de mentalidad que priorice la salud, la calidad de vida y el bienestar de todos”.

¿Qué es la ZBE de Oviedo?

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se define como un ámbito territorial delimitado y continuo donde la administración aplica regulaciones especiales de acceso, circulación y estacionamiento a vehículos. Estas regulaciones especiales se basan en el nivel de emisiones del vehículo, según lo establecido en el Reglamento General de Vehículos.

La implantación de la ZBE de Oviedo tendrá vigencia permanente, pero se aplicará mediante un calendario por fases, buscando la adaptación gradual de la ciudadanía y los sectores económicos.

Infografía zona bajas emisiones en Oviedo / LNE

La ZBE se estructura en dos anillos con regulaciones especiales progresivas

La ZBE de Oviedo se divide en dos ámbitos territoriales (Anillos Interior y Exterior), cada uno con un régimen regulatorio y fechas de entrada en vigor diferenciadas. Es crucial destacar que las calles que delimitan el contorno de cada anillo no están incluidas en la regulación de la ZBE, pero las calles interiores sí lo están.

1. Anillo interior (regulaciones especiales desde el 1 de enero de 2026)

Regulación especial de acceso, circulación y estacionamiento para vehículos sin distintivo ambiental (todo tipo de vehículos a motor).

Fecha de entrada en vigor: A partir del 1 de enero de 2026.

Calles perimetrales (NO incluidas en la regulación): Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez (entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga), Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chavarri.

2. Anillo exterior (Regulaciones especiales desde el 1 de enero de 2028)

Regulación especial de acceso, circulación y estacionamiento para vehículos sin distintivo ambiental (todo tipo de vehículos a motor).

Fecha de entrada en vigor:A partir del 1 de enero de 2028.

Calles perimetrales (NO incluidas en la regulación): General Elorza, Adelantado de La Florida, Ronda Sur, Muñoz Degraín, González Besada, Avenida Padre Vinjoy, Avenida Hermanos Menéndez Pidal, Real Oviedo, Independencia y Avenida de Santander.

Régimen de acceso: ¿Quién puede circular?

La Ordenanza establece dos grandes grupos de vehículos: los que tienen libre acceso y aquellos que, a pesar de las regulaciones especiales, pueden acceder mediante autorización.

1. Anillo interior (Regulaciones especiales desde el 1 de enero de 2026)

A. Vehículos de libre acceso (No necesitan autorización municipal)

Estos vehículos tienen libre acceso, circulación y estacionamiento en ambos anillos (Interior y Exterior), salvo durante episodios de alta contaminación:

Ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP).

Vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO y 0.

2. Vehículos con acceso regulado (Sin distintivo ambiental)

Los vehículos que tienen acceso regulado a las zonas de bajas emisiones (ZBE) son aquellos sin etiqueta medioambiental de la DGT, es decir, los coches de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y los diésel matriculados antes de 2006, ya que no cumplen con la normativa de emisiones Euro 3 o superior, pero que pueden ser beneficiarios de exenciones y autorizaciones temporales para acceder a la ZBE.

Consulta tu distintivo ambiental y el acceso a la ZBE de Oviedo

Los conductores pueden conocer fácilmente qué distintivo corresponde a su vehículo accediendo al portal oficial de la DGT: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/

Solo es necesario introducir la matrícula para conocer la categoría ambiental. El distintivo puede adquirirse en oficinas de Correos, talleres autorizados o gestores administrativos, aunque en el caso de Oviedo, la ordenanza de la ZBE no obliga a los propietarios de vehículos a mantener la pegatina del distintivo ambiental en su parabrisas, tan solo lo recomienda, pues la identificación del tipo de vehículo se realiza directamente mediante el sistema de lectura de matrículas.

Exenciones y autorizaciones temporales

Distintivo ambiental B (Amarilla) Anillo temporal: interior y exterior

interior y exterior Aplicación: todo tipo de vehículos a motor

todo tipo de vehículos a motor Régimen de acceso y puesta en marcha: libre acceso, circulación y estacionamiento en el Anillo Interior y Anillo Exterior. No necesita autorización municipal registral

Distintivo ambiental C (Verde) Anillo territorial : Interior y exterior

: Interior y exterior Aplicación: Todo tipo de vehículos a motor

Todo tipo de vehículos a motor Régimen de acceso y puesta en marcha: Libre acceso, circulación y estacionamiento en el Anillo Interior y Anillo Exterior. No necesita autorización municipal registral

Distintivo ambiental ECO (Azul y Verde) Anillo territorial: Interior y exterior

Interior y exterior Aplicación: Híbrido y vehículos de gas

Híbrido y vehículos de gas Régimen de acceso y puesta en marcha: Libre acceso, circulación y estacionamiento en el Anillo Interior y Anillo Exterior. No necesitan autorización municipal registral

Distintivo ambiental Cero emisiones Anillo territorial: Interior y exterior

Interior y exterior Aplicación: Eléctricos e híbridos enchufables de larga autonomía

Eléctricos e híbridos enchufables de larga autonomía Régimen de acceso y puesta en marcha: Libre acceso, circulación y estacionamiento en el Anillo Interior y Anillo Exterior. No necesitan autorización municipal registral

Distintivo ambiental A (sin distintivo) Anillo territorial: Interior

Interior Aplicación: Todo tipo de vehículos a motor

Todo tipo de vehículos a motor Régimen de acceso y puesta en marcha: Se regula el acceso, la circulación y el estacionamiento de todo tipo de vehículos a motor sin distintivo ambiental a partir del 1 de enero de 2026

Distintivo ambiental A (sin distintivo) Anillo territorial: Exterior

Exterior Aplicación: Todo tipo de vehículos a motor

Todo tipo de vehículos a motor Régimen de acceso y puesta en marcha: Se regula el acceso, la circulación y el estacionamiento de todo tipo de vehículos a motor sin distintivo ambiental a partir del 1 de enero de 2026

Exenciones y autorizaciones temporales

Para garantizar la movilidad de residentes, servicios esenciales y actividades económicas, la Ordenanza contempla un extenso sistema de exenciones para aquellos vehículos que tienen regulaciones especiales (principalmente los sin distintivo ambiental) pero que deben acceder a la ZBE por razones justificadas. Estas autorizaciones se conceden con una limitación temporal y tendrán una vigencia determinada según la solicitud y autorización, de meses, días u horas, según la necesidad justificada y se gestionan a través de la Plataforma Tecnológica Municipal de control de vehículos autorizados o a través de otros medios alternativos sobre los que el Ayuntamiento informará debidamente.

Estas exenciones se clasifican en tres categorías principales, dependiendo de la necesidad de solicitar la autorización:

B. Vehículos que requieren autorización solo para ACCESO Y CIRCULACIÓN (no garantizan estacionamiento)

Propietarios o arrendatarios de garajes: Deben acreditar propiedad o contrato de alquiler

Vehículos de obras: Hasta 3 vehículos por obra, vinculados al periódo de la licencia de la obra

Vehículos que accedan a un taller: El taller tramita el permiso por un máximo de 7 días laborables, prorrogables en casos justificados

C. Vehículos autorizados automáticamente (NO requieren solicitud)

Residentes empadronados con vehículos acreditados en DGT: Inscripción automática; vigencia hasta 5 años.

Clientes de aparcamientos públicos: Acceso permitido si entran antes de 15 minutos.

Vehículos históricos: Reconocidos por RD 892/2024.

Vehículos de uso singular: Homologación verificada vía DGT.

A. Vehículos que SÍ requieren autorización municipal (ACCESO, CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO)

Residentes empadronados con vehículos no acreditados en DGT: Vehículos en leasing, renting, vehículo de empresa o alquiler temporal.

Personas con Movilidad Reducida (PMR): Vigencia ligada a la tarjeta PMR (vehículo habitual); acceso puntual para vehículos no habituales.

Transporte de mercancías y actividades profesionales: Autorización temporal hasta el 1/01/2031 para vehículos adquiridos antes del 1 de enero de 2026.

Empresas concesionarias de servicios públicos: Permiso vinculado a la duración de la concesión; empresas deben comunicar matrículas.

Personal de administraciones públicas: Acceso según necesidad del servicio. Solicitud por el departamento interesado; distintivo visible.

Servicios esenciales y de emergencia: Solicitud si no están reconocidos automáticamente.

Transporte público y/o especial: Automático si aparece en DGT; si no, debe solicitar autorización.

Vehículos de residentes con matrícula extranjera: Autorización de hasta 6 meses si cumplen criterios ambientales.

Vehículos para traslado de personas dependientes: Acceso puntual por un día, acreditando dependencia. Se puede solicitar antes, durante o después de entrar.

Vehículos vinculados a comercios o despachos dentro de la ZBE: Los titulares de empresas deben solicitar para vehículos propios, renting/leasing o alquiler temporal.

Vehículos de clientes alojados en hoteles: El hotel comunica datos del cliente; acceso válido durante la estancia.

Propietarios de inmuebles en ZBE no empadronados: Deben solicitar autorización para sus vehículos propios o en régimen de leasing, renting o alquiler.

TCasos excepcionales o urgencias: Autorización temporal por motivos públicos, culturales o sanitarios.

Las exenciones pueden consultarse con todo detalle en la página web del Ayuntamiento: www.oviedo.es/zbe/exenciones