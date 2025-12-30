La cuesta de Casona, santo y seña del oviedismo

Alejandro Casona se ha convertido en santo y seña del oviedismo, sobre todo desde el retorno al fútbol profesional en 2015. Si las celebraciones antes tenían como escenarios el Rosal, la Escandalera o la plazas de América y del Ayuntamiento los recibimientos al autobús del Real Oviedo han convertido la cuesta de Alejandro Casona en una toda una metáfora de la afición carbayona que creció , sufrió y, por fin, celebró ascensos al son del «Volveremos» de Melendi. Tres aficionados criados en las calles del entorno de la Ería pero que vieron al equipo azul en el viejo Buenavista analizan el contraste y el rejuvenecimiento que ha vivido la afición azul en una década intensa, con epicentro en el barrio más pequeño del Oviedo urbano.

Si alguien tan alejado de los ritos futboleros como el excoordinador autonómico de IU de Asturias, Manuel Orviz, que fue vecino y también profesor hasta su jubilación en el colegio público de la zona, apunta que «la plaza Pedro Miñor y la Ería se convirtieron en epicentro de las celebraciones oviedistas» es que el fenómeno ya ha trascendido más allá de los aficionados al llamado deporte rey.

El ambiente juvenil que comenzó a germinar en los bares del entorno de Pedro Miñor cada dos semanas de partido liguero en el nuevo Tartiere encuentra sus máximas cotas en los recibimientos ·masivos con ocasión de partidos considerados «especiales» por su trascendencia deportiva.

«De la Escandalera a Miñor»

«Pasamos de bañarnos en la fuente de la Escandalera a desfilar con el autobús del equipo por la cuesta de Alejandro Casona», comenta Javier López, un veterano de la afición oviedista, de los que vió al equipo jugar la UEFA y convertir el viejo Tartiere en un fortín inexpugnable para los grandes del fútbol español. Vecino de la calle Valentín Masip, recuerda un dato a modo de guiño histórico que refuerza el vínculo entre los escenarios de las celebraciones carbayonas: «La fuente de Pedro Miñor estuvo antes en la plaza de la Escandalera».

Ignacio Vázquez también ha sido testigo de la metamorfosis del oviedismo con la llegada de la afición más joven tras «los años del barro», especialmente duros , alejados del fútbol profesional reservado para la Primera y la Segunda División. «Particularmente siempre relacioné la Ería con los prados que cruzaba todos los días para ir al colegio; de aquella no podía imaginar que algún día estaría el campo del Oviedo en esa zona», comenta este socio, que pese a ser vecino del entorno no es un habitual de las quedadas en la plaza Pedro Miñor y calles adyacentes, donde suelen ser mayoría los más jóvenes.

El fotógrafo Diego Crespo es uno de los promotores de la revista «Buenavista», dedicada en exclusiva al oviedismo y cuyo primer número ha visto la luz recientemente coincidiendo con el partido de «las leyendas» para conmemorar el centenario de la fundación del club. Conoce bien la zona, se crió en la calle Silla del Rey, fue al colegio en el barrio y siempre que puede recoge con su cámara imágenes de la afición en los días más señalados. «Aquí hay mimbres, pero como en todo, depende de cómo se trabajan. El boom de previas que hay en el entorno de la Ería no lo he visto en ningún otro lado», comenta Diego Crespo, con conocimiento de causa en la materia. No en vano ha visitado y conocido de primera mano los ambientes que se respiran en diversos campos del fútbol europeo. Y el fotógrafo apunta, a modo de sugerencia, una idea para reforzar el ambiente de las previas: «En los días de partido se podrían peatonalizar las calles del entorno».