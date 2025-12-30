Fernández Llaneza exige medidas urgentes al Ayuntamiento de Oviedo para frenar los botellones masivos en el Campo San Francisco

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, denunció este martes el botellón "masivo" que tuvieron lugar el pasado 24 de diciembre en el entorno del aguaducho del Campo San Francisco. "Esta concentración dejó una imagen lamentable del espacio, daños en las zonas verdes y el mobiliario y llegó a afectar incluso a la portada románica de San Isidoro", señaló Fernández Llaneza.

Los socialistas recuerdan que este tipo de conductas están prohibidas por la normativa municipal en su ordenanza de Convivencia Ciudadana, Además, recuerdan que el Campo San Francisco está declarado Jardín Histórico y protegido por la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias. Fernández Llaneza registró una serie de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras para que el equipo de gobierno aclare si tenía conocimiento de la situación y explique por qué motivo no intervino la Policía Local.

"Las normas son para todos y el patrimonio es de todos. El equipo de gobierno tiene el deber legal inexcusable de respetar y hacer cumplir las primeras y el de proteger y conservar lo segundo", concluyó el portavoz socialista.