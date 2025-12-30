Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Los mejores magos del mundo regresan a Oviedo por Navidad

Las entradas ya están a la venta y se realizarán dos funciones para atender al máximo de público posible, una a las 18.00 y otra a las 21.00 horas

Sebastien Dethise en una de las ediciones de la Gala internacional de magia de Oviedo.

Sebastien Dethise en una de las ediciones de la Gala internacional de magia de Oviedo. / Juan Plaza

Pelayo Méndez

Oviedo

Los mejores ilusionistas del mundo aterrizan en el Campoamor el próximo sábado 3 de enero. Como todas las navidades, las butacas del teatro ovetense se llenarán por primera vez en el año 2026 para disfrutar de un espectáculo de primer nivel mundial que reúne a los magos más destacados en sus respectivas especialidades y géneros. Las entradas ya están a la venta y se realizarán dos funciones para atender al máximo de público posible, una a las 18.00 y otra a las 21.00 horas.

En la presente edición de la Gala Internacional de magia estarán Violeta Zheng, referente del ilusionismo femenino, que además conducirá el espectáculo con su magia poética y sentido del humor. El cartel incluye también al australiano Raymond Crowe, maestro en conectar emocionalmente con el público a través de una propuesta visual; al danés Christiansen Morten, destacado exponente de la magia cómica contemporánea; y al francés Klek Entòs, fenómeno mediático que construye un universo poético a partir de la magia.

Completan la gala el dúo Imanol D´Albéniz y Giorgia Adel, con una fusión de grandes ilusiones, danza y acrobacia aérea, y el español Charlie Mag, campeón de Europa de magia y danza, integrante de “The Illusionists 2.0” del Cirque du Soleil. Los interesados en acudir al espectáculo podrán adquirir sus localidades a precios de 28, 26 y 20 euros, tanto en las taquillas del Teatro Campoamor como a través de la web del Ayuntamiento. Las taquillas del teatro abren en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, si bien permanecerán cerradas los días 31 de diciembre y 1 de enero, por lo que se recomienda la compra anticipada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  4. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  5. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  6. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  7. Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas
  8. La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas

Los mejores magos del mundo regresan a Oviedo por Navidad

Los mejores magos del mundo regresan a Oviedo por Navidad

El PSOE denuncia la "caótica" implantación de la señalización de la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

El PSOE denuncia la "caótica" implantación de la señalización de la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

Fernández Llaneza exige medidas urgentes al Ayuntamiento de Oviedo para frenar los botellones masivos en el Campo San Francisco

Fernández Llaneza exige medidas urgentes al Ayuntamiento de Oviedo para frenar los botellones masivos en el Campo San Francisco

La Policía Nacional alerta sobre la Nochevieja desde Oviedo: "Cuidado con las aglomeraciones y el móvil"

La Policía Nacional alerta sobre la Nochevieja desde Oviedo: "Cuidado con las aglomeraciones y el móvil"

Multitudinaria cena de exalumnos del Palacio de Granda

Oviedo dará "margen" para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida

Oviedo dará "margen" para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida

La ciudad estrena la "ZBE" el uno de enero

La ciudad estrena la "ZBE" el uno de enero

Trubia: el epicentro que forjó el carácter y la industria de Asturias

Tracking Pixel Contents