Los mejores magos del mundo regresan a Oviedo por Navidad

Los mejores ilusionistas del mundo aterrizan en el Campoamor el próximo sábado 3 de enero. Como todas las navidades, las butacas del teatro ovetense se llenarán por primera vez en el año 2026 para disfrutar de un espectáculo de primer nivel mundial que reúne a los magos más destacados en sus respectivas especialidades y géneros. Las entradas ya están a la venta y se realizarán dos funciones para atender al máximo de público posible, una a las 18.00 y otra a las 21.00 horas.

En la presente edición de la Gala Internacional de magia estarán Violeta Zheng, referente del ilusionismo femenino, que además conducirá el espectáculo con su magia poética y sentido del humor. El cartel incluye también al australiano Raymond Crowe, maestro en conectar emocionalmente con el público a través de una propuesta visual; al danés Christiansen Morten, destacado exponente de la magia cómica contemporánea; y al francés Klek Entòs, fenómeno mediático que construye un universo poético a partir de la magia.

Completan la gala el dúo Imanol D´Albéniz y Giorgia Adel, con una fusión de grandes ilusiones, danza y acrobacia aérea, y el español Charlie Mag, campeón de Europa de magia y danza, integrante de “The Illusionists 2.0” del Cirque du Soleil. Los interesados en acudir al espectáculo podrán adquirir sus localidades a precios de 28, 26 y 20 euros, tanto en las taquillas del Teatro Campoamor como a través de la web del Ayuntamiento. Las taquillas del teatro abren en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, si bien permanecerán cerradas los días 31 de diciembre y 1 de enero, por lo que se recomienda la compra anticipada.