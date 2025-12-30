Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Multitudinaria cena de exalumnos del Palacio de Granda

Multitudinaria cena de exalumnos del Palacio de Granda | LNE

Multitudinaria cena de exalumnos del Palacio de Granda | LNE

El restaurante Mestura, en la calle Jovellanos, fue escenario de una multitudinaria cena de exalumnos del colegio Palacio de Granda, a la que asistieron 102 personas entre excompañeros de clase de las generaciones que van de 1973 a 1977, profesores y cocineros. Los asistentes, que aprovecharon para conmemorar el 50 aniversario del centro educativo, pudieron disfrutar de una cena cóctel con posterior fiesta amenizada por el grupo "La versión de los hechos" y el DJ Jorge, de Bitter & Kas, que alargaron la celebración hasta bien entrada la noche. En la imagen, los asistentes posando para una foto de familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  4. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  5. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  6. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  7. Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas
  8. La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas

Multitudinaria cena de exalumnos del Palacio de Granda

Oviedo dará "margen" para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida

Oviedo dará "margen" para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida

La ciudad estrena la "ZBE" el uno de enero

La ciudad estrena la "ZBE" el uno de enero

Trubia: el epicentro que forjó el carácter y la industria de Asturias

El Príncipe Aliatar recibe a los niños, esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Príncipe Aliatar recibe a los niños, esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA

La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

El piloto asturiano Fernando Alonso sorprende al compartir su primera foto junto a Melissa Jiménez, embarazada de casi siete meses

Rastrillo solidario para proyectos infantiles en en Honduras y la India en Oviedo

Rastrillo solidario para proyectos infantiles en en Honduras y la India en Oviedo
Tracking Pixel Contents