Multitudinaria cena de exalumnos del Palacio de Granda
El restaurante Mestura, en la calle Jovellanos, fue escenario de una multitudinaria cena de exalumnos del colegio Palacio de Granda, a la que asistieron 102 personas entre excompañeros de clase de las generaciones que van de 1973 a 1977, profesores y cocineros. Los asistentes, que aprovecharon para conmemorar el 50 aniversario del centro educativo, pudieron disfrutar de una cena cóctel con posterior fiesta amenizada por el grupo "La versión de los hechos" y el DJ Jorge, de Bitter & Kas, que alargaron la celebración hasta bien entrada la noche. En la imagen, los asistentes posando para una foto de familia.
