La Policía Nacional alerta sobre la Nochevieja desde Oviedo: "Cuidado con las aglomeraciones y el móvil"

A pocas horas de que las uvas y el champán tomen el protagonismo, la Policía Nacional ha lanzado desde Oviedo una serie de avisos para que los asturianos disfruten de una entrada de año sin sobresaltos. Con las plazas de localidades como la capital del Principado, Gijón y Avilés preparadas para el lleno absoluto, los agentes ponen el foco en tres frentes críticos: las aglomeraciones, los hurtos al descuido y la seguridad en el entorno digital.

Ojo al "descuidista" entre las uvas

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias alerta de que la euforia de las campanadas es el escenario perfecto para los amigos de lo ajeno. La Policía recomienda llevar el bolso o la mochila siempre por delante y evitar, bajo cualquier concepto, guardar el teléfono móvil o la cartera en los bolsillos traseros del pantalón. En zonas de gran afluencia, como las estaciones de tren o los locales de ocio de El Antiguo o Cimadevilla, la vigilancia debe ser máxima.

Fiestas y cotillones: aforo y entradas

También lanza advertencias para aquellos asturianos que opten por locales de ocio para sus celebraciones. La consigna es clara: tolerancia cero con la inseguridad, para lo que los agentes aconsejan:

No comprar entradas en reventa ni a través de anuncios sospechosos en internet.

Localizar las salidas de emergencia nada más llegar y abandonar el local si se percibe que se supera el aforo permitido.

"No perder de vista la consumición" y rechazar copas de desconocidos para evitar riesgos mayores.

El peligro de las redes sociales

Uno de los consejos más insistentes este año tiene que ver con la huella digital. La Policía Nacional pide no publicar en tiempo real que la vivienda se queda vacía o que se está de viaje. "Es mejor compartir las fotos de la fiesta una vez hayamos regresado a casa", señalan, para evitar dar pistas a los ladrones de pisos.

Movilidad: si bebes, no conduzcas

El mensaje sobre el asfalto es tajante: alcohol cero al volante. Se insta a los ciudadanos a utilizar el transporte público, taxis o servicios de conductor alternativo. Pero la precaución también debe ser a pie: el alcohol merma los reflejos y la percepción, por lo que se pide especial cuidado al cruzar pasos de peatones y respetar los semáforos en las zonas de fiesta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: La Policía recuerda que el 091 está operativo las 24 horas para comunicar cualquier incidente o actitud sospechosa de manera inmediata.

Desde la Jefatura Superior de Asturias cierran su balance con un deseo de "feliz y segura entrada de año" para todos los ciudadanos de la región, recordando que la colaboración ciudadana es la mejor herramienta contra la delincuencia.