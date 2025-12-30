El PSOE denuncia la "caótica" implantación de la señalización de la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su concejal Juan Álvarez, denunció este martes la “caótica” implantación de la señalización de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. Los socialistas aseguran que "está generando confusión, inseguridad jurídica y alarma innecesaria entre la ciudadanía". "Este equipo de gobierno ha llevado todo el proceso para su implantación a la trágala y regado de las habituales chapuzas que son marca de la casa", lamentó Álvarez.

El PSOE hace hincapié en que la señalética que se está instalando "carece de la coherencia mínima exigible en una actuación de este alcance" y apuntan que en el anillo exterior hay señales que informan de restricciones que no entrarán en vigor hasta 2028. "Estamos viendo casos como el de la calle Marqués de Gastañaga, donde se informa de una regulación de acceso a un anillo interior que, en realidad, no es accesible desde esos puntos porque conecta con calles peatonales como Magdalena u Oscura que están restringidas totalmente para el tráfico", ejemplificó el edil socialista.

"Este desorden no es responsabilidad de la ciudadanía, sino de una administración que no ha sabido explicar ni coordinar sus propias decisiones, perdiendo además una oportunidad clara para adelantar y reforzar medidas necesarias. La señalización urbana debe ser clara, inequívoca y pedagógica. Cuando no lo es, el problema no está en quien circula por la ciudad, sino en una mala planificación y en la falta de información rigurosa por parte del equipo de gobierno", explicó Juan Álvarez.

Los socialistas presentaron un ruego en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para que el Ayuntamiento revise de manera inmediata toda la señalización relacionada con la ZBE. "Oviedo necesita una política de movilidad bien ordenada, comprensible y explicada con rigor, que facilite el cumplimiento de la normativa y cuente con la ciudadanía", concluyó Álvarez.