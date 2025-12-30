Estos son los ganadores del concurso de iluminación navideña del comercio local de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, dio a conocer este martes los ganadores del VI Concurso de Iluminación “Oviedo luce contigo”. Los premios del jurado, dotados con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, recayeron en Briz Boutique de chocolate, que obtuvo el primer premio; Atrapasueños, distinguido con el segundo, y Maxter Sofá S.L., que se alzó con el tercer premio.

El objetivo del consistorio ovetense con esta iniciativa es premiar el esfuerzo de los establecimientos que contribuyen a embellecer la ciudad durante la campaña navideña y a dinamizar la actividad comercial. "Este concurso es una forma de reconocer el trabajo, la creatividad y el mimo con el que muchos comercios de Oviedo viven la Navidad, y de agradecerles que ayuden a llenar de vida y de luz nuestras calles", explicó Leticia González, concejala de Economía.

Además, la ciudadanía ha elegido mediante votación popular a los diez establecimientos galardonados con 500 euros cada uno. Por este orden, los premiados han sido 7 Colores, Comercial Astur Avenida de Galicia, Comercial Astur Calle Caveda, Carmen Caro Clínica Dental, Cafetería Harris, Expendeduría de tabaco Oviedo 9, Nacaru Puericultura, Graciela A. Palacio Estilista, Librería Pasa Página y Modas Maximina.