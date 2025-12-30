Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo el cierre inmediato del espacio Kuivi al confirmarse la orden de cese de actividad

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este martes el cierre inmediato del espacio cultural Kuivi, situado en la calle Almacenes Industriales, tras confirmarse que se ha ordenado el cese de actividad en la Comisión Plenaria de Urbanismo. "La licencia otorgada en octubre de 2024 es únicamente de carácter provisional y para un Centro de exposiciones Artísticas y Culturales, pero desde entonces se han repetido actuaciones en directo, instalación de terrazas y carpas, y denuncias vecinales por ruidos, incumpliendo las condiciones de la autorización", recordó Sonsoles Peralta, portavoz del grupo.

Vox viene denunciando esta situación desde hace meses y sostiene que cuenta con documentación municipal que acredita que la Policía Local levantó varias actas de inspección a lo largo de 2025, en las que se constataba la presencia de elementos de sonido, carpas y terrazas no autorizadas. Según el grupo municipal, en el mes de agosto se inició un procedimiento de cese de actividad, clausura y precinto del establecimiento por incumplir la licencia.

"El Ayuntamiento sabe que este espacio desarrolla una actividad irregular, y aunque haya decretado su cese a principios de este mes, continúa permitiéndola e incluso la financia con dinero público", señaló Peralta. Antes de finalizar, advirtió que "nuestro grupo exigirá responsabilidades políticas, si mañana el espacio sigue abierto como si nada hubiese pasado, pese al procedimiento de cese ya iniciado".