El cambio radical de la movilidad en Oviedo: así será la Zona de Bajas Emisiones que la ciudad estrena este jueves

Llega la hora de la verdad para el cambio de la movilidad en el corazón de Oviedo. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entra en funcionamiento este jueves, coincidiendo con el día de Año Nuevo, y lo hace con el objetivo de sacar del centro de la capital asturiana los vehículos más contaminantes y mejorar la calidad del aire. Tras meses de anuncios, debates y campañas informativas, el Ayuntamiento activa una medida impuesta por la UE_que pretende aplicar «con prudencia, margen de adaptación y un marcado carácter pedagógico» para evitar confusión entre conductores y vecinos.

La ZBE ovetense nace con un alcance «muy limitado» y ceñido al denominado anillo interior del centro urbano. El perímetro queda delimitado por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri.

Circular por estas vías no supondrá infracción alguna, independientemente del tipo de vehículo, ya que los ejes que marcan el límite quedan excluidos de la regulación. La precaución debe extremarse al abandonar estas calles y adentrarse en el interior del anillo, donde se concentran buena parte del Antiguo y de los principales ejes comerciales y administrativos de la ciudad.

Las restricciones afectan únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, es decir, turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Según los estudios municipales previos a la implantación, estos coches representan solamente el 9,8 por ciento del tráfico habitual de Oviedo, además del 8,7 por ciento de las furgonetas y apenas el 2,3 por ciento de las motos.

A pesar de tratarse de una minoría, el Ayuntamiento reconoce que se trata de los vehículos más contaminantes y que su retirada progresiva del centro permitirá reducir emisiones nocivas y ruido. Los cálculos apuntan a que, a medio plazo, alrededor de 1.700 vehículos diarios dejarán de acceder a la zona protegida, contribuyendo a una mejora apreciable de la calidad ambiental.

El sistema de control se apoya en una red de 450 cámaras y sensores instalados en los accesos, encargados de leer matrículas y comprobar en tiempo real si un vehículo dispone de autorización. Para gestionar las excepciones, el Ayuntamiento ha habilitado la plataforma digital «ZBE Oviedo», desde la que se pueden tramitar permisos y consultar el estado de las solicitudes.

El propio Consistorio asume que el estreno del sistema puede generar incidencias técnicas puntuales, por lo que ha optado por conceder un margen de adaptación durante los primeros días. En esta fase inicial se priorizará la información al castigo, con una aplicación gradual de la ordenanza para evitar sanciones por desconocimiento o errores informáticos.

Empadronados y trabajadores, entre los que quedan exentos de la medida

La ordenanza municipal contempla un amplio catálogo de excepciones destinadas a minimizar el impacto de la ZBE en la vida cotidiana del centro. Podrán acceder sin realizar ningún trámite previo los residentes empadronados dentro del perímetro, siempre que el vehículo figure a su nombre o consten como conductores habituales en la Dirección General de Tráfico.

También cuentan con autorización automática las personas con movilidad reducida, los usuarios de aparcamientos subterráneos situados dentro de la zona, los vehículos históricos y aquellos adaptados para usos singulares. En el caso de los parkings, el acceso estará permitido siempre que el vehículo entre en un plazo máximo de quince minutos desde que cruza el perímetro.

Otros colectivos deberán solicitar permisos específicos a través de la plataforma municipal. Es el caso de transportistas y autónomos, que disponen de una moratoria hasta el 1 de enero de 2031 para seguir circulando con vehículos sin etiqueta ambiental adquiridos antes de 2026, con el fin de no poner en riesgo su actividad profesional.

La ordenanza incluye además autorizaciones para vehículos vinculados a obras, talleres mecánicos, servicios públicos y emergencias, así como para matrículas extranjeras, clientes de hoteles, propietarios de plazas de garaje y personas que necesiten acceder para atender a residentes dependientes. En muchos de estos supuestos, la validez del permiso estará sujeta a plazos concretos.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que no es obligatorio llevar colocada la pegatina ambiental, aunque sí recomendable para facilitar los controles. La identificación se realiza mediante la lectura de la matrícula y el cruce de datos, no por la presencia física del distintivo en el parabrisas.

Para resolver dudas, el Consistorio ha habilitado una oficina de atención al ciudadano, un número de teléfono específico y un correo electrónico, además de reforzar las campañas informativas en barrios, comercios y asociaciones. El mensaje que se traslada es de calma y de acompañamiento en este proceso de adaptación.

Más allá de las restricciones, el gobierno local defiende los beneficios ambientales y sanitarios de la medida. Los estudios prevén una reducción cercana al 20 por ciento de las emisiones contaminantes y del ruido, con efectos positivos sobre la salud pública. La Zona de Bajas Emisiones no se concibe como un fin recaudatorio, sino como una herramienta para ordenar la movilidad y avanzar hacia un centro más habitable, seguro y respirable para el futuro de Oviedo. Desde este jueves comienza una etapa decisiva que exigirá ajustes, información constante y colaboración ciudadana para consolidar un modelo urbano equilibrado. Pensado para las próximas generaciones ovetenses.