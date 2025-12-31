Canteli, en el cuartel general de los Reyes

El Alcalde, Alfredo Canteli, visitó este martes el Instituto Alfonso II para seguir los preparativos de la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero, que este año se realizan en el centro al encontrarse la antigua Escuela de Minas en Obras. En la imagen, el director artístico de la cabalgata, Luis Antonio Suárez, en el centro, muestra a Canteli y a la edil Covadonga Díaz uno de los trajes de la cabalgata.