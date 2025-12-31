Canteli, en el cuartel general de los Reyes
El Alcalde, Alfredo Canteli, visitó este martes el Instituto Alfonso II para seguir los preparativos de la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero, que este año se realizan en el centro al encontrarse la antigua Escuela de Minas en Obras. En la imagen, el director artístico de la cabalgata, Luis Antonio Suárez, en el centro, muestra a Canteli y a la edil Covadonga Díaz uno de los trajes de la cabalgata.
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas