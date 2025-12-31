Oviedo ofrece ahora el Calatrava (sin descartar La Vega) para acoger la Agencia Estatal de Salud en lo que antes fue un centro comercial: "Está listo para entrar"

Oviedo ha decidido ampliar el abanico de opciones para hacerse con la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y pone ahora sobre la mesa un nuevo emplazamiento: 3.000 metros cuadrados en el edificio Calatrava. El espacio, situado en la planta superior de las tres con las que cuenta el antiguo centro comercial de Buenavista, ha sido ya ofrecido a la Consejería de Salud como alternativa, sin descartar definitivamente la propuesta inicial del castillo de la fabrica de armas de La Vega.

El movimiento del Consistorio llega en un momento clave, apenas una semana después de que el Gobierno central hiciera públicos en el Boletín Oficial del Estado los requisitos que deberán cumplir las candidaturas. Entre ellos figura la necesidad de disponer de un inmueble adaptado de alrededor de 4.000 metros cuadrados, con capacidad para unos 300 trabajadores, buenas comunicaciones, acceso al transporte público y conexiones aéreas fluidas con varios destinos europeos estratégicos.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ya había trasladado en marzo de 2024 al presidente del Principado, Adrián Barbón, la posibilidad de ubicar la Agencia en el castillo de La Vega, un edificio emblemático del antiguo complejo fabril que ambas administraciones consideran una pieza clave dentro de la llamada "milla de la bata blanca". Aquella propuesta fue recibida "con los brazos abiertos" por Barbón, que se comprometió a defenderla ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el Ayuntamiento considera ahora que el Calatrava puede resultar incluso más atractivo a ojos del Ministerio de Política Territorial, encargado de pilotar el proceso. La principal baza es clara: se trata de un equipamiento de plena titularidad municipal y que requeriría una adecuación mínima, muy inferior a la obra necesaria en otros inmuebles históricos. "Es mucho más eficaz ofrecer un edificio íntegramente municipal y prácticamente listo para entrar", señalan fuentes del gobierno local.

A ello se suma un factor estratégico que el Consistorio considera determinante. De prosperar la opción del Calatrava, la Agencia compartiría edificio con el campus que la Universidad Alfonso X El Sabio prevé abrir el próximo curso ocupando 14.000 metros de la planta intermedia del complejo, con titulaciones sanitarias. Además, según fuentes municipales, la academia MIR tiene previsto trasladarse a medio plazo desde sus actuales instalaciones del Seminario Metropolitano, en Prao Picón, al singular edificio diseñado por Santiago Calatrava, lo que reforzaría el carácter sanitario y formativo del enclave.

Reforzar la candidatura

Pese a este nuevo planteamiento, el Ayuntamiento insiste en que el castillo de La Vega no deja de ser una alternativa válida y vigente, aunque su adecuación se antoja a priori más compleja. No se trata, subrayan, de descartar una opción en favor de otra, sino de reforzar la candidatura ovetense con argumentos prácticos y soluciones inmediatas en un contexto de fuerte competencia territorial. Aragón, Cataluña y Andalucía figuran a día de hoy entre las aspirantes más sólidas.

Oviedo juega así dos cartas con un objetivo común: demostrar que la capital asturiana dispone de espacios, infraestructuras y un ecosistema sanitario y universitario capaz de acoger un organismo estatal llamado a convertirse en referencia nacional. En la carrera por la Agencia Estatal de Salud Pública, el Calatrava entra ahora en escena como un as en la manga. n