Así es "ZBE Oviedo", la plataforma para solicitar los permisos excepcionales de la Zona de Bajas Emisiones

«¿Cómo puedo tramitar los permisos excepcionales para la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo?». Fue la pregunta más repetida ayer en la oficina municipal específica del nuevo área de circulación, donde las consultas se han disparado en los últimos días. La respuesta del personal de dicho servicio era en todos los casos la puesta en marcha de la aplicación oficial «ZBE Oviedo», una herramienta pensada para que los conductores de vehículos sin etiqueta ambiental puedan tramitar, de forma sencilla, los permisos de excepción necesarios para circular por las calles afectadas por las restricciones. El objetivo de la aplicación, explica el Ayuntamiento es «evitar desplazamientos innecesarios y concentrar en el móvil los trámites».

La aplicación está disponible de manera gratuita para teléfonos móviles con sistema Android e iOS. Basta con buscar «ZBE Oviedo» en la tienda online correspondiente y descargarla. Para su correcto funcionamiento se recomienda contar con conexión a internet, ya que parte de la gestión requiere la consulta de mapas y la subida de documentación acreditativa.

El primer paso al abrir la «app» es el registro del usuario. El sistema solicita un correo electrónico y la creación de una contraseña segura. Tras aceptar las condiciones de uso, el usuario recibe un mensaje de verificación para activar la cuenta. Como medida adicional de seguridad, el acceso se completa mediante un código temporal generado por una aplicación de autenticación, lo que protege los datos personales y los trámites realizados.

Una vez dentro, el manejo resulta intuitivo. La pantalla principal guía al usuario hacia el apartado de solicitudes, que es el núcleo de la aplicación. Desde ahí se puede iniciar una nueva petición de exención para coches sin etiqueta ambiental, siempre que se cumpla alguno de los supuestos previstos por la normativa municipal.

El formulario se adapta al tipo de solicitante. No es igual el caso de un residente que el de un propietario de garaje, una persona con movilidad reducida o un acceso puntual justificado. En todos los casos, la aplicación pide la matrícula del vehículo y la documentación necesaria para acreditar el derecho a la excepción. Los archivos pueden adjuntarse directamente desde el teléfono, en formato digital.

Tras enviar la solicitud, la aplicación permite seguir el estado del trámite en directo. El usuario puede comprobar si el expediente está en revisión, si ha sido aceptado o si falta algún dato por corregir. Esta información evita llamadas y visitas al Ayuntamiento, ya que cualquier requerimiento aparece claramente señalado en la pantalla.

Cuando la exención es concedida, el permiso queda vinculado a la matrícula del vehículo. A partir de ese momento, la circulación por la Zona de Bajas Emisiones se considera autorizada durante el periodo concedido. La aplicación muestra también la fecha de caducidad, un detalle clave para no incurrir en sanciones por despiste.

«ZBE Oviedo» incluye un apartado de gestión de vehículos pensado para quienes necesitan controlar más de una matrícula. Desde este panel se visualizan todos los permisos activos, su vigencia y el historial de solicitudes realizadas, lo que facilita la planificación y las renovaciones.

Empresas

En el caso de empresas o profesionales, la herramienta permite delegar la gestión en colaboradores autorizados. El titular puede conceder permisos mediante correo electrónico y asignar funciones concreta.

Además, la aplicación incorpora un menú de ayuda con preguntas frecuentes y opciones de soporte técnico. «Hemos desarrollado una aplicación intuitiva, sencilla y manejable desde cualquier teléfono móvil. Queremos que el ciudadano pueda gestionar sus accesos de forma totalmente autónoma y ágil» explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ayer.

El Ayuntamiento recuerda que, a pesar del estreno de esta herramienta digital, los interesados también pueden realizar sus consultas sobre la Zona de Bajas Emisiones en la oficina abierta en el número 8 de la calle Quintana, así como llamando al teléfono 984 280 011, o a través del correo electrónico zonabajasemisiones@oviedo.es.