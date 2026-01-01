Una familia de Kazajistán, de visita en Oviedo, la primera en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Oviedo

Los jardineros Daniel Paniceres y Tino Casimiro Concepción han colocado a primera hora de la mañana con mimo el nuevo calendario del paseo de los Álamos del Campo de San Francisco. Es uno de los puntos más fotografiados de la capital asturiana y el servicio de Parques y Jardines madrugada cada día para actualizarlo. Suelen hacerlo a partir de las ocho y media de la mañana. Además, la primera jornada del año es la más especial. Cinco son los números que cambiaron: los dos referidos al día, los dos al mes y el 6 del nuevo año.

Daniel Paniceres y Tino Casimiro Concepción con el calendario. / Oviedo Turismo

Las labores son arduas. Los números del calendario se hacen previamente con césped natural en el vivero. Cada una de las cifras se divide en dos para facilitar su transporte hasta el corazón de la capital asturiana y a primera hora de la primera jornada del año, son transportadas por los trabajadores hasta el Campo de San Francisco. Paniceres y Casimiro Concepción comenzaron las labores mientras algunos volvían de festejar la primera madrugada del 2026. Los trabajos comenzaron con la retirada del calendario de ayer. El 31 de diciembre de 2025 ha quedado para la historia.

Después, comenzaron a mover las piedras para hacer los huecos para colocar el 0 y el 1 correspondientes al primer día del año, después el otro 0 y 1 referido al mes de enero y por último el 6 del 2026. La tarea finaliza rellenado los huecos que quedan libres y limpiando toda la zona para que salga perfecta en las fotografías de los ovetenses y de los turistas. Sin ir más lejos, y según informaron fuentes de la concejalía de Turismo, una familia de Kazajistán que viajó a Oviedo para pasar la Nochevieja fueron los primeros en guardar en la memoria de su móvil este recuerdo.