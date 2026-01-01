Nochevieja tranquila en Oviedo: Sólo dos alcoholemias entre los conductores y un positivo de un ciclista

Oviedo se llenó de gente para celebrar la entrada del nuevo año, hubo llenazos en las fiestas organizadas y en el resto de locales hosteleros, pero fue una noche sin incidentes reseñables. Al menos eso reflejan los informes recibidos por el concejal de Seguridad Ciudadana a primera hora de este jueves por parte de los responsables de la Policía Local. José Ramón Prado asegura que en Nochevieja, por poner un ejemplo, sólo se registraron tres positivos por alcoholemia en los cuatro controles realizados, una cifra muy baja comparada con las de otros años. Además, se da la circunstancia de que una de las personas que circulaba bajo los efectos del alcohol iba en bicicleta.

Según explica José Ramón Prado, a lo largo de la noche tampoco hubo sucesos reseñables, al menos en los que haya intervenido la Policía Local. "Hubo algún conato de pelea y alguna otra cosa menor, pero son unos resultados muy buenos teniendo en cuenta toda la gente que había en la ciudad", señala el edil. "Hubo bastante policía por la calle y eso siempre es bueno para prevenir", añade Prado.

Sin botellones

La Policía Local tembién estuvo muy atenta durante la noche a la disolución de posibles botellones en las calles, sobre todo en la zona del Antiguo. "Siempre se puede escapar alguno, pero la verdad es que tampoco hubo problema con eso", señala el concejal de Seguridad Ciudadana.

La Policía Local realizó dos controles de alcoholemia a lo largo de la noche, uno de ello en la calle Jesús Sáenz de Miera y otro en plena calle Uría. También hubo otros dos a primera hora de la mañana, en la nueva glorieta de entrada a Oviedo por la autopista "Y" y en la Ronda Sur. Las tres alcoholemias positivas se tramitarán por la vía administrativa, es decir, ninguno de los sancionados excedió el límite que eleva el consumo de alcohol a la vía penal.