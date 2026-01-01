Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Nochevieja tranquila en Oviedo: Sólo dos alcoholemias entre los conductores y un positivo de un ciclista

La Policía Local se esmera en anular los botellones: "Hubo algún conato de pelea y alguna otra cosa menor, pero estamos muy contentos", dice el edil de Seguridad

Un control de alcohol y drogas en Oviedo.

Un control de alcohol y drogas en Oviedo. / MIKI LOPEZ

Félix Vallina

Félix Vallina

Oviedo se llenó de gente para celebrar la entrada del nuevo año, hubo llenazos en las fiestas organizadas y en el resto de locales hosteleros, pero fue una noche sin incidentes reseñables. Al menos eso reflejan los informes recibidos por el concejal de Seguridad Ciudadana a primera hora de este jueves por parte de los responsables de la Policía Local. José Ramón Prado asegura que en Nochevieja, por poner un ejemplo, sólo se registraron tres positivos por alcoholemia en los cuatro controles realizados, una cifra muy baja comparada con las de otros años. Además, se da la circunstancia de que una de las personas que circulaba bajo los efectos del alcohol iba en bicicleta.

Según explica José Ramón Prado, a lo largo de la noche tampoco hubo sucesos reseñables, al menos en los que haya intervenido la Policía Local. "Hubo algún conato de pelea y alguna otra cosa menor, pero son unos resultados muy buenos teniendo en cuenta toda la gente que había en la ciudad", señala el edil. "Hubo bastante policía por la calle y eso siempre es bueno para prevenir", añade Prado.

Sin botellones

La Policía Local tembién estuvo muy atenta durante la noche a la disolución de posibles botellones en las calles, sobre todo en la zona del Antiguo. "Siempre se puede escapar alguno, pero la verdad es que tampoco hubo problema con eso", señala el concejal de Seguridad Ciudadana.

La Policía Local realizó dos controles de alcoholemia a lo largo de la noche, uno de ello en la calle Jesús Sáenz de Miera y otro en plena calle Uría. También hubo otros dos a primera hora de la mañana, en la nueva glorieta de entrada a Oviedo por la autopista "Y" y en la Ronda Sur. Las tres alcoholemias positivas se tramitarán por la vía administrativa, es decir, ninguno de los sancionados excedió el límite que eleva el consumo de alcohol a la vía penal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
  4. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  5. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  6. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  7. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  8. Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas

Una familia de Kazajistán, de visita en Oviedo, la primera en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Oviedo

Una familia de Kazajistán, de visita en Oviedo, la primera en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Oviedo

Nochevieja tranquila en Oviedo: Sólo dos alcoholemias entre los conductores y un positivo de un ciclista

Nochevieja tranquila en Oviedo: Sólo dos alcoholemias entre los conductores y un positivo de un ciclista

Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: "Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre"

Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: "Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre"

Alejandro Onís y Mariam Benkert se coronan de nuevo en la San Silvestre de Oviedo

Alejandro Onís y Mariam Benkert se coronan de nuevo en la San Silvestre de Oviedo

El director que revoluciona el concierto de Año Nuevo de Viena (y que en su día fascinó en Oviedo)

Patricia Urquiola, de las minas de Asturias al carbón belga: la artista ovetense triunfa con una exposición en el corazón hullero de Bélgica

Patricia Urquiola, de las minas de Asturias al carbón belga: la artista ovetense triunfa con una exposición en el corazón hullero de Bélgica

Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones

Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones

El cambio radical de la movilidad en Oviedo: así será la Zona de Bajas Emisiones que la ciudad estrena este jueves

El cambio radical de la movilidad en Oviedo: así será la Zona de Bajas Emisiones que la ciudad estrena este jueves
Tracking Pixel Contents