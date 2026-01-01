Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: "Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre"

"Que no nos quiten el Kuivi" o "larga vida al Kuivi". Estos han sido algunos de los mensajes lanzados por los ovetenses, después de que los promotores de las instalaciones de Ciudad Naranco anunciasen la suspensión de su concierto de Nochevieja. El futuro de las instalaciones está ahora mismo en el aire tras confirmarse una orden municipal de cierre derivada de «un cambio de criterio técnico sobre la licencia» con la que venía funcionando. Los gestores tienen hasta el día 14 para presentar sus alegaciones. Sin embargo, esta situación les ha hecho tomar medidas previas. A través de un mensaje lanzado el último día 31 en sus redes sociales, pidieron disculpas "a trabajadores, artistas y, sobre todo, a los que teníais comprada la entrada y el plan organizado". "El precio de las entradas se devolverá por el canal de compra".

En el escrito explican que las instalaciones culturales "viven instaladas en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre". "Nuestra intención ha sido siempre ganar espacios para la cultura, dando uso a una zona olvidada. Había suciedad y ruina y soñábamos con un barrio cultural. Y, la verdad, nos hemos sentido respaldados, siempre por los vecinos y, a veces, por las instituciones".

Sin embargo, el martes recibieron una notificación del servicio de licencias del Ayuntamiento en la que les recordaron que "mediante resolución de Alcaldía no disponen de autorización" para la celebración de la fiesta con la que iban a despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026. "Esta situación es discutible, y de hecho lo estamos discutiendo: hemos presentado un recurso de reposición, pero, con estos plazos, no podemos arriesgarnos a que vayáis a disfrutar de un concierto y os encontréis con que la Policía Local está clausurando el Kuivi, como nos han advertido. Además, tenemos de plazo hasta el 14 de enero para aportar las alegaciones a un expediente de clausura que también nos han notificado. Y por supuesto que va a haber alegaciones".

La organización no da la batalla por perdida. "Aún creemos que en esta ciudad se están empezando a hacer algunas cosas bien en el tema cultural, pero hay otras que son agotadoras y a veces nos hacen dudar de si merece la pena. Y de si todo ese apoyo a la cultura será verdad o no. Es evidente que hay gente muy empeñada en cerrar el Kuivi. Nosotros seguimos muy empeñados en que siga abierto".

Uno de los grupos políticos que ha exigido su cierra inmediato fue Vox recordando que la licencia concedida tenía carácter provisional y estaba limitada a un centro de exposiciones artísticas y culturales. Su portavoz, Sonsoles Peralta, sostuvo que se han producido actuaciones en directo, instalación de terrazas y carpas, así como denuncias vecinales por ruidos, lo que a su juicio supone un incumplimiento de las condiciones de la autorización. Además, sostienen, la Policía Local levantó varias actas de inspección a lo largo de 2025 en las que se constataba la presencia de elementos de sonido y estructuras no autorizadas. «El Ayuntamiento sabe que este espacio desarrolla una actividad irregular y, pese a haber decretado su cese, continúa permitiéndola e incluso financiándola con dinero público».