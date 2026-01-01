Los vecinos de Ciudad Naranco exigen tarjetas de residente ante la "odisea" de aparcar en este barrio de Oviedo

Aparcar en Ciudad Naranco es una "odisea" desde hace tiempo y el futuro no es nada halagueño. Al menos ese es el argumento de los integrantes del colectivo vecinal Activa Ciudad Naranco, cuyos representantes han presentado alegaciones al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento solicitando que a los habitantes del barrio se les concedan tarjetas de residente que les permitan estacionar a un precio más económico que la zona azul y durante más tiempo.

Las tarjetas de residente para aparcar son autorizaciones que conceden muchos ayuntamientos para que los vecinos puedan estacionar en su zona de residencia con condiciones especiales. Aunque varían bastante según la ciudad, entre las ventajas que se ofrecen se incluye el aparcamiento gratuito o a precio muy reducido, estacionamiento sin límite de tiempo o con límites mucho más amplios y a veces permisos que duran hasta 24 horas en zonas de pago.

Aunque la medida no va a ser inmediata, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, entre otras medidas, traerá consigo la ampliación la ampliación de la zona de estacionamiento regulado (ORA) en varios barrios aledaños al centro y Ciudad Naranco es uno de ellos, un hecho que preocupa a los miembros del colectivo vecinal. "Esto va a poner las cosas aún más complicadas. Muchos de los edificios de la parte más antigua del barrio no tienen garaje propio y tampoco hay para alquilar porque la necesidad es muy alta. Esta tarjeta es una medida necesaria y de sentido común para quienes viven en la zona", señala Marisa Álvarez, la presidenta de Activa Ciudad Naranco.

Zona de Bajas Emisiones

Ciudad Naranco es un barrio muy goloso para los conductores que van al centro de la ciudad. La zona está a cinco minutos de la calle Uría y es muy buen sitio para aparcar, aunque eso vaya en contra de los intereses de los vecinos. La entrada en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según los vecinos, también va a ser otro problema añadido. "Ya somos el parking de Oviedo y los residentes no podemos aparcar cerca de nuestras casas. La zona de Bajas Emisiones también va a complicar las cosas. En Ciudad Naranco tenemos la necesidad de la tarjeta de residentes, el algo evidente", insiste Marisa Álvarez.

El plazo oficial de alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya ha finalizado, aunque Activa Ciudad Naranco no ha recibido aún ninguna respuesta a su solicitud.