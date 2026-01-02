El Alcalde pide a 2026 que Oviedo continúe posicionándose como "motor económico del Principado" con más empleo y mayor natalidad

Año nuevo, vida nueva. Eso dice el dicho y también en cada uva de las doce campanadas hay nuevos propósitos para cumplir a lo largo de los próximos 365 días del año. Esto es lo que ha hecho el Alcalde, Alfredo Canteli, así como los portavoces de los tres grupos de la oposición y la edil no adscrita. La capital asturiana empieza 2026 con los presupuestos aprobados y con la mirada del primer edil puesta en los números. «Quiero que nuestro municipio continúe posicionándose como motor económico del Principado y que sigan mejorando parámetros como el del empleo y la natalidad porque demuestran la buena línea que hemos trazado gracias al trabajo realizado por el grandísimo equipo que tengo el honor de liderar».

El Regidor no pasa por alto unos de los grandes retos en los que el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón lleva trabajando desde hace más de un año y medio: que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031. La candidatura vivirá un frenético año porque en febrero se espera que el jurado anuncie las ciudades que pasan la primera criba tras entregar hace una semana el documento de sesenta folios sobre las fortalezas, aspiraciones y objetivos para conseguir el reto internacional. En caso de pasar este proceso, el equipo volverá a trabajar a contrarreloj durante el resto de 2026 para diseñar las propuestas finales. A principios de 2027 se conocerá la decisión final. «Hemos puesto todo nuestro empeño en este hito, que supondría una grandísima noticia para Oviedo y para toda Asturias y que nos colocaría en la vanguardia cultural europea».

Otro que pone la mirada en la capitalidad es el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza. En sus deseos pide que Oviedo «crea en la cultura como política pública como una financiación estable para la creación local, el fortalecimiento de la red de equipamientos culturales de los barrios y un proyecto serio y participativo que consolide la candidatura». No es el único deseo que lanza al nuevo año y a los Reyes Magos. También pide un Ayuntamiento «que deje de recortar y refuerce los servicios municipales aumentando la inversión en ayuda a domicilio, dependencia y atención social» así como una apuesta por un parque de vivienda municipal asequible y que Oviedo construya su futuro desarrollando los terrenos de La Vega que se convertirán en una «pieza angular de una economía que no lo fíe todo al turismo depredador». «En definitiva, quiero una capital asturiana que sea gobernada escuchando, con presupuestos participativos reales, diálogo con el tejido social y vecinal y una planificación a medio y largo que no dependa de las ocurrencias».

Libertad es la palabra usada por la líder de Vox, Sonsoles Peralta. «Libertad para moverse por la ciudad sin miedo a sanciones injustas, a zonas de bajas emisiones que castigan siempre a los mismos o a decisiones tomadas de espaldas a las familias». De igual forma, quiere que los ovetenses puedan trabajar y llegar a final de mes «sin que cada ejercicio venga acompañado de nuevos impuestos, tasas o cargas que ahogan a quienes sostienen Oviedo con su esfuerzo diario». «Pido que el Partido Popular deje de imponer y empiece a escuchar a quienes de verdad importan: a los padres, a los autónomos, a los mayores y a los que viven en los barrios y en la zona rural y dejen de una vez de mirar a la izquierda».

Diálogo y acuerdo como «antídoto a la actual brutalización y el ensañamiento personal en la vida política» es la petición de Gaspar Llamazares, portavoz de IU- Convocatoria por Oviedo. Él quiere dar ejemplo intentando «hacer nuestra modesta aportación con el desarrollo de los acuerdos de vivienda, el nuevo modelo de servicios sociales y la candidatura a la capitalidad cultural». «Y como deseo más general, el fin de la ocupación y la paz en Palestina y Ucrania».

Elena Figaredo es la edil no adscrita y en sus deseos está una bajada de los impuestos de la «plusvalía y la basura para las familias numerosas», servicios públicos de calidad y que el Principado cumpla «sus obligaciones económicas con Oviedo en servicios sociales y educación». «Son 8 millones de euros». También apuesta por el desarrollo de la fábrica de armas de La Vega, la Fábrica de Gas, el antiguo HUCA y el Calatrava. En materia deportiva que «el Real Oviedo se mantenga en Primera División».