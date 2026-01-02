Denuncian a una empresa de "desokupacion" por amenazar a un inquilino en Oviedo: "Si no te vas en 15 días te damos una paliza"

Los representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias se personaron este viernes en las dependencias de la Fiscalía de Asturias para presentar una denuncia formal contra una empresa de "desokupación" por amenazar a uno de sus afiliados con "propinarle una paliza" si no abandona "antes de quince días" el piso de Oviedo en el que vive de alquiler. "Está muerto de miedo, aterrorizado. Ha recibido la visita de dos personas corpulentas que le han amenazado si no se va de la casa en la que lleva viviendo desde hace diez años", explica Andrés García, el portavoz del sindicato denunciante.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias sostiene que detrás de estas "amenazas y coacciones" hay una empresa con sede en La Coruña que opera bajo el nombre "D.I.O. Express". En su página web se detalla cuál es su forma de trabajar: "Somos una empresa antiokupa en A Coruña que ofrece sus servicios en toda España. Desde D.I.O. ofrecemos una solución rápida, segura y legal a la okupación", explican. "Contamos con profesionales con años de experiencia en el desalojo de okupas y ofrecemos un servicio de desokupación express, con el que conseguimos echar a los okupas en tan solo 48 horas", añaden en su carta de presentación. "D.I.O Express" también se ofrece a conseguir el desalojo de los "inquilinos morosos", que según explican son "aquellos que tras firmar un contrato de arrendamiento, dejan de pagar las mensualidades".

Las pruebas

Los denunciantes aseguran tener pruebas de que los hombres curpulentos que amenazaron al inquilino ovetense pertenecen a la empresa "D.I.O. Express", que tiene una sucursal en Gijón. "Lo llamaron por teléfono para decirle: 'Si no te vas en quince días te damos una paliza'. Nosotros llamamos al número de teléfono y vimos que en el perfil estaba el logo de esta empresa. Además, ellos nos han dicho que van de parte del propietario, del que no sabemos nada desde el 12 de diciembre", señala Andrés García. "Primero fueron a su casa a buscarle, le agarraron y le insultaron. El pasado 30 de diciembre fue cuando lo llamaron para amenazarle", añade. "El afectado no quería ni siquiera poner una denuncia ni ponerse en contacto con nosotros, cuando fuimos a verle estaba aterrorizado. Le rompieron la cerradura dos veces", recalca.

El hombre que habría recibido las amenazas es de origen polaco, actualmente vive "en el entorno del Auditorio" de Oviedo y lleva trabajando en Asturias desde hace veinte años. "Tuvo un problema personal y perdió su empleo. En ese momento no podía pagar el alquiler y acordó con el dueño del piso que le pagaría cuando encontrase trabajo. Hace unos meses encontró empleo y comenzó a pagar normalmente, añadiendo cada mes algo más de dinero para ir pagando la deuda, pero de buenas a primeras recibió la visita de estas dos personas", señala Andrés García. "Nosotros lo que pedimos es que esto se investigue porque nadie puede echar a una persona de su casa si no lo dice un juez".