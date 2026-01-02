IU considera que el Calatrava es una opción sólida para la Agencia de Salud Pública

Al castillo de fábrica de armas, se suma el Calatrava. Estos son los dos espacios que Oviedo ha ofrecido para acoger la sede de la Agencia de Salud Pública. Un paso que, este viernes, fue celebrado por el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, porque cree que el Estado valorará positivamente que se ponga a su disposición un edificio que está listo para entrar en funcionamiento. Los planes para La Vega van más lentos, una situación que podría dificultar la operación. Es por ello que desde el líder del partido de la oposición califica el Palacio de Congresos y Exposiciones de una «opción sólida» para acoger este organismo «que viene a dar respuesta a una de las insuficiencias que tuvimos en el periodo de la pandemia». Unas palabras a las que se sumó el diputado de Sumar Rafael Cofiño, quien destacó que uno de los «puntos fuertes» de la candidatura es la tradición de la salud pública en Asturias.

Por su parte, el grupo municipal de Vox, denunció la «absoluta falta de planificación» del equipo de gobierno. La formación liderada por Sonsoles Peralta asegura que la propuesta del castillo de La Vega fue un «engaño» y recalca que el PP sabía «perfectamente» que no era una opción real, ni viable en los plazos establecidos. «Canteli generó falsas expectativas a los ovetenses, ofreció un edificio que ni siquiera es propiedad municipal y a última hora cuando corren los plazos, se ha visto obligado a buscar otra opción, lo que demuestra la absoluta falta de planificación de este equipo de gobierno», criticó.

Además, la formación recordó que llevaba meses advirtiendo de la inviabilidad de La Vega para acoger de forma inmediata la sede de la Agencia de Salud Pública, al no haberse realizado ningún trámite previo que permitiera disponer de un inmueble adaptado de 4.000 metros cuadrados y con capacidad para 300 trabajadores. n