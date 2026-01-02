Mensaje navideño del concejal a las fuerzas de seguridad: "Los ciudadanos de Oviedo están orgullosos de vosotros"

En el marco de las celebraciones de Año Nuevo y a las puertas de un nuevo ejercicio, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, ha querido trasladar un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres que integran el área de Seguridad Ciudadana —Policía Local, Bomberos y Protección Civil— por su trabajo a lo largo de un año 2025 "especialmente intenso, exigente y en ocasiones duro".

Durante su intervención, Prado destacó no solo la capacidad profesional de los cuerpos de seguridad, sino también su fortaleza humana, subrayando que Oviedo puede sentirse una ciudad segura gracias a una Policía Local “comprometida, preparada y profundamente humana”.

El edil recordó algunas actuaciones que han marcado a la ciudad, como el caso conocido como la “Casa de los Horrores”, en el que varios menores "vivían privados de libertad y dignidad". También se refirió a otras situaciones "complejas", como el apagón eléctrico, celebraciones multitudinarias como el ascenso del Real Oviedo o numerosas intervenciones cotidianas en las que los efectivos demostraron "profesionalidad, sensibilidad y humanidad". Prado lo tiene muy claro: "Oviedo está orgulloso de vosotros".

Más allá de los episodios más mediáticos, el concejal puso en valor el trabajo diario, silencioso y constante que realizan los agentes y que, aunque no siempre ocupa portadas, tiene una gran trascendencia para la ciudadanía. En este sentido, tuvo un recuerdo especial para los agentes de Policía Judicial que trabajan en la protección de las víctimas de violencia de género, así como para quienes regulan el tráfico "en condiciones meteorológicas adversas, acuden los primeros ante una emergencia o patrullan la ciudad de día y de noche, incluidos festivos y madrugadas".

Prado también destacó la labor de los agentes de proximidad, por su conocimiento de los barrios y su contacto directo con los vecinos, y agradeció el trabajo del personal administrativo y de gestión, cuya labor resulta imprescindible para el funcionamiento del servicio, aunque no siempre sea visible.

El concejal quiso extender su agradecimiento a las familias de los profesionales, a las que definió como “las grandes sacrificadas”, reconociendo su paciencia y comprensión. Asimismo, trasladó que tanto el alcalde como el conjunto de la corporación municipal valoran el trabajo realizado, un reconocimiento que, según indicó, también le hacen llegar los ciudadanos.

El mensaje de agradecimiento se hizo extensivo al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil, resaltando su entrega y compromiso con la seguridad de la ciudad. Para finalizar, José Ramón Prado deseó un feliz 2026, un año al que pidió salud para seguir construyendo “una gran ciudad” y para que Oviedo sea conocida “por su humanidad, la bondad de sus gentes y por ser la ciudad más segura de España”.