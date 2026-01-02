Muere un hombre tras sufrir una parada cardiaca en el interior de un autobús en Trubia
Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo, pero nada pudieron hacer por salvar su vida
Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiaca cuando viajaba en un autobús a la altura de Trubia. El Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil recibió a las 11.15 horas un aviso de que el autocar se encontraba detenido enfrente de la entrada a la fábrica de armas de la villa cañonera y uno de los pasajeros se encontraba muy grave. De inmediato, una patrulla de la sección de Seguridad Ciudadana se dirigió al lugar de los hechos y el hombre estaba siendo atendido ya por los servicios médicos en el interior del autobús.
Un cuarto de hora después, se personó una UVI móvil. Los sanitarios continuaron haciéndole las respetivas labores de reanimación sin éxito. Minutos después, certificaron su muerte. Los miembros de los servicios de emergencias procedieron a sacar el cuerpo del fallecido del vehículo para que pudiese continuar su ruta y, de forma paralela, los agentes dieron aviso al equipo de la Policía Judicial de Oviedo y al médico forense quien certificó que la causa del fallecimiento fue natural.
También se trasladó hasta el lugar de los hechos, el juez que ordenó el levantamiento del cadáver.
