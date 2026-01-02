Las nuevas empresas de Olloniego pagarán sus parcelas en tres plazos: así se distribuirán las cantidades

Abonarán el 5% de la parcela en el momento de la escritura, a los doce meses pagarán otro 20% y el 75% restante a los tres años. Esta es una de las muchas facilidades que el Ayuntamiento dará a los empresarios que apuesten por instalarse en el Parque Empresarial de Oviedo, antiguamente conocido como el polígono de Olloniego-Tudela. La concejalía de Economía, liderada por Leticia González, acaba de poner en marcha la segunda fase comercialización de los suelos de titularidad municipal disponibles y los interesados podrán mostrar su interés ante el Ayuntamiento hasta el 12 de enero. El objetivo del equipo gobierno liderado por Alfredo Canteli es seguir impulsando este «emplazamiento industrial vanguardista como referente en el Principado de Asturias».

En esta nueva licitación se vuelven a poner a la venta las parcelas que permanecen disponibles. En total, se ofertan más de 100.000 metros cuadrados de suelo industrial y terciario, distribuidos entre la fase I y la fase II del parque empresarial. El precio de comercialización de las 26 parcelas industriales disponibles de la segunda es de 70,56 euros el metro cuadrado. El coste de los tres suelos de la primera zona será de 66,33 y de 99,52 euros por metro cuadrado. «Estos precios de venta competitivos convierten a este parque empresarial en uno de los más económicos del norte de España y en un referente industrial de primer nivel», destacan fuentes municipales. Todas las parcelas cuentan con las dotaciones urbanísticas necesarias: red de alumbrado, abastecimiento de agua, saneamiento, recogida diaria de residuos, limpieza viaria y conexión de fibra óptica, además de un sistema de vigilancia 24 horas conectado con la Policía Local.

Otro elemento diferenciador en este proceso de comercialización es que el Ayuntamiento ofrece un acompañamiento continuo a las empresas, tanto con carácter previo a la licitación, especialmente en las cuestiones urbanísticas, como posteriormente a la hora de tramitar las licencias municipales. «El parque empresarial Oviedo es el principal emplazamiento industrial de Asturias y desde el gobierno ovetense le dedicamos mucho tiempo y recursos a cuidar el más mínimo detalle porque es un polo tractor de empresas e inversiones. En los últimos tiempos numerosas empresas nos han mostrado su interés por el mismo y por eso decidimos abrir esta segunda comercialización con el fin de ofrecerles a las empresas suelo industrial a un precio competitivo para que puedan asentarse en la capital Asturias».