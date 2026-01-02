Oviedo abre el año como Ciudad Europea del Deporte: "Esto es un escaparate mundial", dice el alcalde

Desde el momento en que los ovetenses se comieron la última uva, tras la última campanada del 2025, la capital asturiana se convirtió en Ciudad Europea del Deporte 2026, un título que pone al municipio «en el escaparate mundial». Al menos eso es lo que sostiene el alcalde, Alfredo Canteli, que ayer este viernes asistió al acto organizado en el Palacio de los Deportes para inaugurar un año en el que hay programados más de cuarenta eventos relacionados con la competición y la actividad física. «Esta distinción no es casualidad y hay que brindar por ello. Dentro de nuestros presupuestos hay más de diez millones de euros destinados al deporte y tres de ellos son subvenciones directas a clubes deportivos», explicó el alcalde ante una grada repleta de público.

Canteli estuvo acompañado por muchos de los concejales de su equipo de Gobierno, por algunos de la oposición y también por la directora general de Deportes del Principado, Manuela Fernández. «Desde que llegamos estamos actualizando instalaciones deportivas. Es verdad que faltan cosas, pero ya hemos hecho mucho. Estamos en el renovado Palacio de los Deportes, la obra más importante de la historia de Oviedo, pero es que después de Reyes se empezarán a ver trabajar las máquinas en Ciudad Naranco para construir una de las mejores pistas de atletismo de España, sino la mejor», afirma el alcalde. «Seguiremos trabajando en esta línea, la plaza de toros tendrá un perfil cultural y deportivo, está a punto de iniciarse la pista de hockey de La Corredoria... Oviedo tiene que seguir creciendo y apoyando al deporte base, que es algo que nosotros estamos haciendo», dice Canteli.

El acto de ayer contó con la actuación de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que a lo largo de la ceremonia interpretó varios temas, desde versiones de bandas sonoras de Ennio Morricone hasta Villancicos Navideños. También hubo exhibiciones de las componentes de la Asociación Deportiva Omega, el Club Escuela Rítmica de Oviedo (CERO) y el Club Rítmica La Corredoria, que le ofrecieron al público asistente coreografías diseñadas para la ocasión.

Más de 40 eventos

Uno de los momentos más destacados del acto fue la interpretación del himno creado con motivo de la distinción, compuesto por el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez (Guti), que lo presentó ante todos los asistentes. El se cerró con la presentación de la bandera que acredita a Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026, un estandarte que se recogió a mediados del mes pasado durante la gala oficial de entrega de distinciones de ACES Europe en el Parlamento Europeo.

La concejala de Deportes, Conchita Méndez, lucía ayer una sonrisa de oreja a oreja durante la gala en el Palacio. «Estamos muy orgullosos, porque ha sido un gran trabajo de todo el equipo que dirige Alfredo Canteli. Va a ser un año con muchos proyectos nuevos. Nuestro objetivo es ser la mejor Ciudad Europea del Deporte de España y competir con el resto que han recibido esta distinción», señala Méndez haciendo referencia a Vizcaya (Región Europea del Deporte), Valladolid, Palencia y Cáceres.

La edil de Deportes también hizo repaso de algunos de los eventos que están programados para este año con motivo del «hito» que supone ser Ciudad Europea del Deporte. «En marzo vendrá a Oviedo por primera vez la selección española de baloncesto, acogeremos un campeonato de España de kárate, otro de gimnasia rítmica, tendremos la asamblea de la Federación Española de Atletismo y su gala... Todo eso son actividades que se realizarán aquí porque han confiado en nosotros», señala. «Sin duda es un acontecimiento muy importante para la ciudad y nosotros trabajaremos mucho para que sea inolvidable», recalca.