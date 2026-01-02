Paso peatonal precario en la calle Hermanos Pidal
El nuevo parterre para el gran abeto invade y anula el antiguo cruce para los peatones
Las obras de reforma de la intersección entre las calles Arturo Álvarez Buylla y Hermanos Pidal, entre los barrios de Buenavista y Llamaquique, ha dejado un acceso peatonal en precario que está provocando problemas al vecindario. La intervención llevada a cabo por el Ayuntamiento arregló el firme en la parte ocupada por un gran abeto y ejecutó un nuevo parterre que invade y anula el anterior paso de cebra. Aparentemente, el nuevo cruce peatonal se desplazaría unos metros, metido ya en la calle Álvarez Buylla. Ese nuevo itinerario quedó trazado en la calle con unas rayas amarillas y unas señales provisionales instaladas en las aceras. A la vez, el antiguo paso de cebra sigue pintado, aunque interrumpido por la nueva zona que sirve de base al árbol. La situación provoca diariamente la confusión de peatones y conductores que no saben ni dónde detenerse y ni por dónde deben cruzar.
