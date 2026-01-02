Un podcast para "redescubrir" a Tino Casal en su 75 cumpleaños

No hay recopilación de archivos musicales televisivos o de especiales de Nochevieja en la que no figuren temas emblemáticos de Tino Casal como "Embrujada", "Eloise" o "Pánico en el edén" y los especiales de 2025 no han sido una excepción, justo en el año en el que se cumplen 75 años del nacimiento del polifacético artista de Tudela Veguín. Una efeméride que ha tenido como plataforma el ""podcast"" "Redescubriendo a Casal", obra de Ramón Palicio con producción de David Rionda, uno de los principales tributos hecho en Asturias el genial artista ovetense.

Ramón Palicio, compañero de escuela y de juegos infantiles de Tino Casal y maestro jubilado, enfocó este ""podcast"" con el objetivo de divulgar y dar a conocer el lado más personal e intimista del cantante que rompió moldes en la España de los años ochenta y noventa. "La idea es dejar un gran archivo sonoro sobre Tino Casal", afirma del """podcast""", al que se puede acceder en Spotify.

Ramón Palicio, en la grabación de uno de los «poscast».

Cada semana, una nueva entrega que ha acumulado hasta diciembre pasado alrededor de medio centenar de invitados y una sesenta emisiones en las que ha habido desde fans que conocieron personalmente, o no, a Tino Casal, hasta personas que tuvieron una estrecha vinculación con el artistas como, por ejemplo, el centenario Tino Barros, que fue "su primer mecenas"; el teclista Javier Losada, que le acompañó en muchos de sus éxitos o el periodista musical David Serna.

También se han acercado al ""podcast"" de Palicio sobre Casal uno de sus mejores y más fieles amigos, el leonés José Carlos Silva, quien conoció al artista ovetense en uno de sus momentos más duros, su convalecencia tras una infección por un esguince mal curado; Rico Roces, "el amigo londinense" del artista que presumía de "ir de Tudela a Veguín a Londres sin pasar por Madrid" o Roberto Sánchez Ramos "Rivi", amigo del cantante mucho antes de ser concejal de la corporación ovetense.

El mural de Tino Casal en la pared de un edificio de Tudela Veguín.

Aunque es un "podcast" hecho en Asturias, gran parte de sus protagonistas son de otros puntos de España, tan distintos como Almería, Alicante, Madrid, Barcelona, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Getxo, Zaragoza, Marbella, Las Palmas, Ponferrada, Gandía y hasta Taiwán, "lo que da idea que Tino Casal cuenta con más reconocimiento fuera que en su propia ciudad natal, Oviedo", comenta Ramón Palicio. Exconcejal de Oviedo en la década de los años noventa del siglo XX, Palicio ha aprovechado su jubilación tras una carrera profesional de lo más longeva, con más de 51 años de trayectoria dando clases a unos tres mil alumnos, para cumplir uno de sus sueños: dar a conocer el Tino Casal persona sobre el personaje. Muchos de los protagonistas que han pasado por el "podcast" "Redescubriendo a Casal" cuentan anécdotas vividas junto al cantante, "testimonios directos de lo cercano, humilde y generoso que era con quienes se acercaban a él; Tino valoraba la amistad por encima de otras cosas", comenta Ramón Palicio, que en la presentación de cabecera de cada capítulo del "podcast" no duda en referirse a su amigo del colegio y la infancia como "la mejor persona que conocí en mi vida, que ya pasa de los setenta años".

"Las instituciones no han hecho justicia a Tino"

El exconcejal Ramón Palicio sostiene que "las instituciones de Oviedo no han hecho justicia al que, sin duda, es uno de sus artistas más relevantes, sino el que más". El maestro jubilado pone como ejemplo de esa denuncia "el deterioro que avanza en el mural de Tudela Veguín", en el que aparece su rostro en uno de los edificios camino del cementerio donde reposan sus restos, "un auténtico lugar de peregrinación para muchos de sus fans venidos de toda España".

En Oviedo hubo un baile colectivo frente a la estatua del poliédrico artista, justo coincidiendo con su cumpleaños, en febrero pasado, promovida por un grupo de Gijón. Además, hubo actividades en torno a Casal en Corvera y Siero.