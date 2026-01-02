Los Reyes Magos ya viajan a Oviedo cargados de regalos y con la preocupación del temporal de nieve, pero... "llegarán a tiempo"

Se acerca el día. Melchor, Gaspar y Baltasar ya viajan a Oviedo cargados de regalos. Los nervios van en aumento entre los niños y más de uno entregó la carta durante la mañana de ayer en la primera recepción que hizo el príncipe Aliatar en el hall del teatro Campoamor. Había mucha expectación por verle. Ni la lluvia que cayó al mediodía quitó la ilusión a los niños que conversaron con el emisario. Todos respondieron a sus preguntas –algunos con más vergüenza que otros– y recibieron noticias del largo trayecto que Sus Majestades han emprendido ya desde Oriente para llegar puntuales a las diferentes recepciones, la cabalgata y el reparto de los regalos que se producirá la noche del lunes. Será la noche más mágica del año. «Los Reyes Magos están nerviosos por el temporal de nieve que se acerca», explicó el mensajero quien dio por seguro que nada impedirá su aterrizaje en la capital asturiana. «Van a estar a tiempo y llegarán cargados con todos los regalos y si necesitan algún tipo de ayuda, aquí estamos para echarles una mano».

oviedo recepcion de aliatar / Irma Collín

Unas palabras que pronunció cuando ya había atendido a los primeros niños de la cola y mientras otros muchos esperaban por verle con su carta en la mano. «Los más pequeños vienen a la recepción cargados de ilusión, están muy alegres, pero al mismo tiempo nerviosos. Todo lo compensan con un brillo en los ojos especial que tienen al vernos y una vez que lo pierden, no lo recuperan jamás». También se mostró Aliatar sorprendido de que entre las peticiones de los niños había muchas peticiones alejadas de las pantallas. «Piden juegos de mesa, camiones, muñecas y scalextric», celebró.

Los nervios ya están en el cuerpo de Carlos Álvarez, de siete años, y a quien ya le cuesta dormir a pesar de que aún queda el fin de semana y el lunes por delante para la visita de los Reyes Magos. Ayer, acudió junto a su hermana Eva, de once, a ver a Aliatar y a recordarle que quiere una BMX. «Es una bici para hacer trucos, ya vi a gente hacerlos por la pista del parque de Invierno y allí practicaré». Por su parte, la ella se ha decantado por ropa. «Quiero dos zapatos y otras prendas». Ambos, confesaron, han sido buenos y fijo que los Reyes Magos cumplen con sus peticiones.

Aliatar preguntó a cada niño si irá a la Cabalgata. Dos de los pequeños le contestaron que no. Alicia Argüelles tiene cuatro años y, hoy, emprenderá el viaje de vuelta a su hogar en Catar. Sin embargo, en España ha querido dejar los deberes hechos. Depositó la carta con «muchos regalos y con la petición especial de una batería» en el buzón real y cuando el príncipe le preguntó quién era su rey mago favorito no dudó el responder: «Es Aliatar y luego Baltasar». A pesar de que no estará entre las miles de personas que verán el desfile de la comitiva real del lunes, tiene por seguro de que los Reyes Magos llegarán a su casa. Son magos y con sus poderes pueden llegar a cualquier rincón del mundo. Incluso al oeste de Asia.

Otro de los que no estará a pie de calle será Fernando Cosío, de ocho años. Parte de las vacaciones de Navidad las ha pasado en el hospital: «Me acaban de operar de apendicitis», le contó al príncipe. A pesar inflamación y la infección, dice que los días que más dolor tuvo fueron los que siguieron a la operación, pero ya está mucho mejor. Con todas sus fuerzas acudió en la mañana de ayer al hall del Campoamor para entregar su carta en la que incluyó una «máquina de ADN». De temas sanitarios va el asunto.

Una promesa que hicieron los hermanos Enol y Manuel García de cinco y dos años, respectivamente, es que verán a Aliatar en la Cabalgata y le gritarán muy fuerte para que les salude. Todo para que al día siguiente tengan debajo del árbol de Navidad un «Buzz Lightyear» , uno de los personajes principales de la saga «Toy Story»y la cachorra «Bluey».

Ver a los emisarios reales es un momento que se recuerda siempre gracias a las fotografías que los padres sacaron. Jaime Olay y Ariadna López son amigos y compañeros de colegio y fueron juntos a la recepción. Una de las primeras preguntas que les hizo Aliatar es si habían sido buenos y ambos fueron sinceros. Él dijo que «regular», pero se comprometió a que este año mejorará. El mensaje convenció al mensajero real. Ella dijo que se había portado bien. Entre las peticiones de regalos está un lego y un scalextric para «jugar con mamá, papá y los amigos que vengan a casa».

Más recepciones

El mensajero real continuará, hoy, recibiendo a los niños. Volverá a estar en el teatro Campoamor desde las 12.00 hasta las 14.30 horas y de 17.00 horas hasta las 20.00 horas. El domingo dará paso a la primera de las jornadas de visita de los Reyes Magos. Tendrá lugar en la sala de Cristal del Palacio de Congresos y Exposiciones y arrancará a las 16.30 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán disponibles para atender a los niños hasta las ocho de la tarde. Ya el lunes, volverán al Calatrava a las 11.00 horas y a las 18.30 horas arrancará la Cabalgata que este año tendrá un nuevo recorrido. Partirá de la calle Santa Susana para seguir por Conde de Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio Gonzalez Abascal, plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Argüelles, Uría y Marqués de Santa Cruz.