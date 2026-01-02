Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Vox denuncia la "improvisación" del Ayuntamiento de Oviedo con la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

"Canteli engañó a los ovetenses, generó falsas expectativas, ofreció un edificio que ni siquiera es propiedad municipal y a última hora cuando corren los plazos, se ha visto obligado a buscar otra opción", señaló Sonsoles Peralta

Sonsoles Peralta en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo.

Sonsoles Peralta en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este viernes la "absoluta falta de planificación" del equipo de gobierno para optar a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. La formación conservadora asegura que la propuesta del Castillo de La Vega fue un "engaño" y recalca que el PP sabía “perfectamente” que no era una opción real, ni viable en los plazos establecidos.

"Vox denunció hace meses que el Castillo de La Vega era una opción inviable en los tiempos requeridos para optar a albergar la sede de la AESAP. Canteli engañó a los ovetenses, generó falsas expectativas, ofreció un edificio que ni siquiera es propiedad municipal y a última hora cuando corren los plazos, se ha visto obligado a buscar otra opción, lo que demuestra la absoluta falta de planificación de este equipo de gobierno", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora recordó que llevaba meses advirtiendo de la inviabilidad de La Vega para acoger de forma inmediata la sede de la AESAP, al no haberse realizado ningún trámite previo que permitiera disponer de un inmueble adaptado de 4.000 metros cuadrados y con capacidad para 300 trabajadores. El PP terminó reconociendo esa inviabilidad y se vio obligado a proponer como alternativa una planta del centro comercial del Calatrava, de titularidad municipal y con aparente disponibilidad inmediata, una opción que, según Vox, solo ha sido posible gracias a los cinco millones de euros aportados por los ovetenses para rescatar a un fondo de inversión.

"El PP de Canteli gobierna a golpe de improvisación, sin planificación y sin un proyecto de ciudad. Se toman decisiones a última hora, por pura urgencia y por miedo a perder, una vez más, un proyecto y una inversión estratégica para Oviedo", concluyó Peralta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
  4. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  5. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  6. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  7. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  8. Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre

Denuncian a una empresa de "desokupacion" por amenazar a un inquilino en Oviedo: "Si no te vas en 15 días te damos una paliza"

Denuncian a una empresa de "desokupacion" por amenazar a un inquilino en Oviedo: "Si no te vas en 15 días te damos una paliza"

Vox denuncia la "improvisación" del Ayuntamiento de Oviedo con la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Vox denuncia la "improvisación" del Ayuntamiento de Oviedo con la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Un podcast para "redescubrir" a Tino Casal en su 75 cumpleaños: "Las instituciones no le han hecho justicia"

Mensaje navideño del concejal a las fuerzas de seguridad: "Los ciudadanos de Oviedo están orgullosos de vosotros"

Mensaje navideño del concejal a las fuerzas de seguridad: "Los ciudadanos de Oviedo están orgullosos de vosotros"

Arranque "tranquilo" y "sin incidencias" de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes

Arranque "tranquilo" y "sin incidencias" de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes

Paso peatonal precario en la calle Hermanos Pidal

Repostería Casino, un clásico de Reyes

Repostería Casino, un clásico de Reyes

Salud y música para el nuevo año: Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de Julia Cruz, exhibe todo su talento en un abarrotado Campoamor

Tracking Pixel Contents