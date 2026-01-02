Vox denuncia la "improvisación" del Ayuntamiento de Oviedo con la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este viernes la "absoluta falta de planificación" del equipo de gobierno para optar a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. La formación conservadora asegura que la propuesta del Castillo de La Vega fue un "engaño" y recalca que el PP sabía “perfectamente” que no era una opción real, ni viable en los plazos establecidos.

"Vox denunció hace meses que el Castillo de La Vega era una opción inviable en los tiempos requeridos para optar a albergar la sede de la AESAP. Canteli engañó a los ovetenses, generó falsas expectativas, ofreció un edificio que ni siquiera es propiedad municipal y a última hora cuando corren los plazos, se ha visto obligado a buscar otra opción, lo que demuestra la absoluta falta de planificación de este equipo de gobierno", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora recordó que llevaba meses advirtiendo de la inviabilidad de La Vega para acoger de forma inmediata la sede de la AESAP, al no haberse realizado ningún trámite previo que permitiera disponer de un inmueble adaptado de 4.000 metros cuadrados y con capacidad para 300 trabajadores. El PP terminó reconociendo esa inviabilidad y se vio obligado a proponer como alternativa una planta del centro comercial del Calatrava, de titularidad municipal y con aparente disponibilidad inmediata, una opción que, según Vox, solo ha sido posible gracias a los cinco millones de euros aportados por los ovetenses para rescatar a un fondo de inversión.

"El PP de Canteli gobierna a golpe de improvisación, sin planificación y sin un proyecto de ciudad. Se toman decisiones a última hora, por pura urgencia y por miedo a perder, una vez más, un proyecto y una inversión estratégica para Oviedo", concluyó Peralta.