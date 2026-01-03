Ara Malikian hace vibrar al público de Oviedo con «Intruso»

El violinista Ara Malikian, internacionalmente reconocido por su virtuosismo y su capacidad para fusionar música clásica con registros más populares, brilló anoche ante un Auditorio Príncipe Felipe abarrotado y rendido a la magia del artista libanés. En el recital, de algo más de una hora de duración, presentó «Intruso», su último trabajo discográfico enmarcado dentro de una gira que lo llevará por buena parte del territorio nacional, México, Francia o Brasil.

El público disfrutó de la energía que transmite en cada una de sus intervenciones, extrayendo un sonido inverosímil del violín y generando momentos de gran emoción entre los asistentes. Además, este disco cobra especial relevancia en la actualidad ya que supone una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y una llamada a la unidad y la comprensión en una sociedad cada vez más dividida.

De este modo, el público vibró de principio a fin con piezas como «Tango del emigrante», «Falling» o «Cuba, no llores» y compartió el mensaje que subyace tras estos temas, donde se abordan cuestiones como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un sentido de comunidad.