Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Los cortes de tráfico que sufrirá Oviedo el lunes con motivo de la Cabalgata: el cambio de recorrido obliga a nuevas restricciones

Las restricciones comenzarán a las cinco de la tarde y finalizarán tras las labores de limpieza de cada una de las vías

Los Reyes, durante la Adoración, en la plaza de la Catedral.

Los Reyes, durante la Adoración, en la plaza de la Catedral. / David Cabo / LNE

Rosalía Agudín

Será la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos protagonizarán el lunes, a partir de las 18.30 horas, la tradicional cabalgata que este año estrena recorrido. Las obras en la Escuela de Minas obligan a trasladar la base de los preparativos al instituto Alfonso II. Es por ello el recorrido partirá de la calle Calvo Sotelo para seguir por Santa Susana, Toreno, Marqués de PIdal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral -se producirá la adoración al niño Jesús, Águila, Jovellanos, Argüelles, Uría, Marqués de Santa Cruz y volverá a Santa Susana.

Esta situación obligará a aplicar varias restricciones de tráfico. El lunes se prohibirá el aparcamiento en todas estas calles y, a partir, de las cinco de la tarde se cortará al tráfico Calvo Sotelo, a la altura de su confluencia con la calle Llamaquique. El resto del itinerario quedará libre de coches partir de las 17/30 horas y se mantendrá hasta que finalicen sus tareas los servicios de limpieza, una vez finalizada la Cabalgata que se espera a las nueve de la noche.

Se verán también afectadas por cortes puntuales de tráfico las siguientes calles: Rosal, Martínez Marina, Cabo Noval, Quintana, Ventura Rodríguez, González del Valle, Arquitecto Reguera, Asturias, Covadonga, Alcalde García Conde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
  4. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  5. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  6. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  7. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  8. Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre

Los cortes de tráfico que sufrirá Oviedo el lunes con motivo de la Cabalgata: el cambio de recorrido obliga a nuevas restricciones

Los cortes de tráfico que sufrirá Oviedo el lunes con motivo de la Cabalgata: el cambio de recorrido obliga a nuevas restricciones

Los Reyes Magos ya viajan a Oviedo cargados de regalos y con la preocupación del temporal de nieve, pero... "llegarán a tiempo"

Los Reyes Magos ya viajan a Oviedo cargados de regalos y con la preocupación del temporal de nieve, pero... "llegarán a tiempo"

Oviedo se estrena como Ciudad Europea del Deporte 2026 con mucho ritmo: así fue la gala de celebración de un título que pone al municipio "en el escaparate mundial", con más de 40 eventos ya programados

Oviedo se estrena como Ciudad Europea del Deporte 2026 con mucho ritmo: así fue la gala de celebración de un título que pone al municipio "en el escaparate mundial", con más de 40 eventos ya programados

El incansable trabajo de los Bomberos de Oviedo: realizaron una media de 4,48 intervenciones al día en 2025

El incansable trabajo de los Bomberos de Oviedo: realizaron una media de 4,48 intervenciones al día en 2025

Cuando Oviedo se congeló en diciembre de 1929

Calviño, Nadia, con y sin broche

A 2026 se entra dando palmas

IU considera que el Calatrava es una opción sólida para la Agencia de Salud Pública

IU considera que el Calatrava es una opción sólida para la Agencia de Salud Pública
Tracking Pixel Contents