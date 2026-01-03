Los cortes de tráfico que sufrirá Oviedo el lunes con motivo de la Cabalgata: el cambio de recorrido obliga a nuevas restricciones
Las restricciones comenzarán a las cinco de la tarde y finalizarán tras las labores de limpieza de cada una de las vías
Será la noche más mágica del año. Sus Majestades los Reyes Magos protagonizarán el lunes, a partir de las 18.30 horas, la tradicional cabalgata que este año estrena recorrido. Las obras en la Escuela de Minas obligan a trasladar la base de los preparativos al instituto Alfonso II. Es por ello el recorrido partirá de la calle Calvo Sotelo para seguir por Santa Susana, Toreno, Marqués de PIdal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral -se producirá la adoración al niño Jesús, Águila, Jovellanos, Argüelles, Uría, Marqués de Santa Cruz y volverá a Santa Susana.
Esta situación obligará a aplicar varias restricciones de tráfico. El lunes se prohibirá el aparcamiento en todas estas calles y, a partir, de las cinco de la tarde se cortará al tráfico Calvo Sotelo, a la altura de su confluencia con la calle Llamaquique. El resto del itinerario quedará libre de coches partir de las 17/30 horas y se mantendrá hasta que finalicen sus tareas los servicios de limpieza, una vez finalizada la Cabalgata que se espera a las nueve de la noche.
Se verán también afectadas por cortes puntuales de tráfico las siguientes calles: Rosal, Martínez Marina, Cabo Noval, Quintana, Ventura Rodríguez, González del Valle, Arquitecto Reguera, Asturias, Covadonga, Alcalde García Conde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre