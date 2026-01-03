Crecen las bodas civiles en el Ayuntamiento de Oviedo: "Son mucho más que un trámite administrativo"

Cada vez hay más parejas que cambian la iglesia por el Ayuntamiento para darse el sí quiero. Durante el año que acaba de finalizar, el Consistorio tramitó 291 expedientes referidos a bodas civiles y otros 113 de uniones de hecho. Según fuentes municipales, a la celebración de esos enlaces asistieron más de 6.000 personas. «Las bodas civiles y las uniones de hecho son mucho más que un trámite administrativo, son momentos muy importantes en la vida de las personas y desde el Ayuntamiento ponemos todos los medios para que se desarrollen con cercanía, respeto y la máxima profesionalidad», explica el concejal responsable de este área del Ayuntamiento, Mario Arias.

Las cifras del 2024 son también muy elevadas. Ese año se tramitaron en el Ayuntamiento de Oviedo 319 expedientes de matrimonio civil, de los cuales 269 terminaron en bodas y otros 45 fueron anulados por diversas causas. De las ceremonias oficiadas, 140 tuvieron lugar entre semana en formato de despacho y 129 se celebraron en fines de semana con invitados, «lo que pone de manifiesto la alta demanda de ceremonias adaptadas a las preferencias de las parejas», señala Mario Arias.

Todo tipo de enlaces

Las bodas civiles celebradas en el Ayuntamiento en el año 2024 congregaron a un total de 6.450 asistentes, «consolidándose como uno de los servicios municipales con mayor impacto social», asegura Arias. El mes con mayor número de enlaces fue julio, con 39 celebraciones, mientras que octubre destacó en bodas de despacho y junio en bodas con invitados. En cuanto a la tipología de los enlaces, se celebraron 229 bodas heterosexuales y 10 bodas entre personas del mismo sexo, cinco entre hombres y cinco entre mujeres. Un total de 23 ediles participaron en la celebración de matrimonios civiles, siendo 242 bodas oficiadas por miembros del equipo de Gobierno y 27 por concejales de la oposición.

Por su parte, el servicio de uniones de hecho mantuvo en 2024 una intensa actividad, con 165 expedientes tramitados, que incluyeron 91 nuevas inscripciones, 37 certificaciones, 23 certificados negativos y 14 cancelaciones. «La atención a los ciudadanos continúa siendo uno de los ejes fundamentales del área», dice Mario Arias.

En 2024 se realizaron 829 atenciones presenciales relacionadas con bodas y uniones de hecho y se gestionaron 2.700 llamadas telefónicas, «lo que evidencia la elevada demanda de información y el esfuerzo del personal municipal por ofrecer una atención accesible y eficaz, sin necesidad de cita previa», señala el concejal. «Los datos de 2024 reflejan la confianza de los ciudadanos en este servicio municipal que acompaña a las parejas en uno de los días más especiales de su vida», añade Mario Arias.