El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
La comitiva real partirá de la calle Santa Susana a las cinco de la tarde, hora y media antes de lo previsto inicialmente
Los partes meteorológicos para la víspera del día de Reyes advierten que va a hacer un día de perros, con lluvia, mucho frío e incluso probabilidad de nieve. Esta circunstancia ha obligado al Ayuntamiento a adelantar la hora de la cabalgata, que saldrá a las cinco de la tarde de la calle Santa Susana, una hora y media antes de lo previsto inicialmente.
Una vez iniciado el recorrido, la comitiva real recorrerá la calle Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Argüelles para volver por la calle Marqués de Santa Cruz. En este recorrido se producirá la tradicional parada en la Plaza de la Catedral para la Adoración de los Reyes al Niño Jesús, según ha confirmado la responsable municipal de Festejos, Covadonga Díaz.
La edil tambíen advierte de que todo aquel que forme parte de la comitiva deberá estar en el instituto Alfonso II a las cuatro de la tarde. También ha pedido disculpas porque el adelanto de la cabalgata ha motivado el recorte del horario de la recepción de los Magos de Oriente el mismo día 5 en el Palacio de Congresos. “Será de 11 a 13:30 horas, si bien el día 4 la recepción se mantendrá en el horario establecido, de 16:30 a 20:00 horas”, explica Covadonga Díaz.
