El incansable trabajo de los Bomberos de Oviedo: realizaron una media de 4,48 intervenciones al día en 2025

Con el nuevo año, llega el momento de echar la mirada atrás y hacer balance. Eso es lo que ha hecho la asociación Bomberos Oviedo, formada por los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), quienes cifraron en 1.636 las intervenciones que protagonizaron a lo largo del año pasado. Es una media de 4,48 salidas al día. Números que crecen. La última memoria publicada de este cuerpo perteneciente a la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, es de 2020, el año de la pandemia. Por aquel entonces, los funcionarios recibieron 1.480 llamadas para pedir su presencia. Es decir, la cifra ha aumentado un 10,54% en un lustro.

Uno de los incendios más graves que se produjo en 2025 ocurrió hace apenas un mes en la avenida de Torrelavega, en La Tenderina. Una mujer se vio sorprendida por las llamas cuando se encontraba sola bañando a su bebé de cinco meses. Resultó herida. Las investigaciones de los agentes para dar con el origen del incendio permitieron descubrir que uno de sus vecinos tenía una plantación de marihuana instalada en el interior de la vivienda. El inquilino, un varón cuya identidad no ha trascendido, fue detenido y puesto a disposición policial. No fue la única intervención en la zona. Varias han sido las actuaciones en casas okupadas en este barrio y en el Rayo Mercadín.

Sin ir más lejos, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervinieron hace justo una semana intervinieron para sofocar un incendio declarado en el interior de una vivienda abandonada de la calle Vetusta. También el fuego devoró en noviembre una casa abandonada y okupada de la calle Tenderina Baja. Era el lugar de residencia de una familia con un niño de tres años. No resultaron heridos. El caso fue puesto en conocimiento de Servicios Sociales. Básica también fue su actuación durante el apagón de finales de abril. La centralita del cuartel de Rubín recibió 44 llamadas. La mayoría para pedir el rescate de personas atrapadas en los ascensores de los edificios y el resto para que ayudasen a las personas con movilidad reducida a entrar en sus viviendas.

Todo mientras se espera que en los próximos días aumente la plantilla en catorce personas. Son las correspondientes a las ofertas de empleo de 2023 y 2024 y el proceso puesto en marcha hace un año no ha sido nada fácil. Se presentaron 238 candidatos de los que 192 entregaron toda la documentación de forma correcta.