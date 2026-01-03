Los pajes reales abarrotan las calles de Oviedo en la búsqueda de los últimos regalos (algunos ya están agotados)

El despertador de Fran Trapero sonó bien temprano en la mañana de ayer. Es de Cabrales y su intención era realizar parte de sus compras navideñas en Parque Principado. Antes de las diez de la mañana, hora de apertura de las tiendas, se encontró un largo atasco de coches esperando acceder al centro comercial. Decidió seguir adelante y paró en Oviedo para hacer sus compras navideñas. Aparcar no fue una tarea sencilla. Se decantó por el parking subterráneo del centro comercial de Salesas y le costó encontrar un hueco. La capital asturiana estaba llena de pajes reales dispuestos a ultimar los detalles de regalos que los Reyes Magos repartirán durante la noche más mágica del año.

Trapero consiguió la hazaña de estacionar su vehículo tras un largo trayecto y comenzó su recorrido por las tiendas de la capital asturiana. Dice que cada año le pasa lo mismo: deja para última hora las compras navideñas. «Uno de los problemas es que a dos días de la visita de los Reyes Magos, muchos de los productos ya se han agotado. Sobre todo, los juguetes para los niños». Son los bienes más preciados y que se esperan con más entusiasmo la mañana del lunes debajo del árbol de Navidad.

La historia de este cabraliego es una de las muchas que se vivieron, ayer, en Oviedo. Las arterias más comerciales se llenaron a primera hora de la mañana. Muchos optaron por dejar a sus hijos con familiares para poder realizar las respectivas compras con más agilidad, pero les tocó madrugar. Ser los primeros para evitar que la gran cantidad de gente les impida ver con claridad todos los productos disponibles «Llegamos a las tiendas a primera hora porque por las tardes es horroroso debido a la cantidad de gente. El viernes por la tarde fuimos a Parque Principado y había una gran cola de coches para poder entrar». Su familia sigue apostando por los Reyes Magos. Conservar la tradición ante la ilusión de los más pequeños de la casa. Entre ellos, sus hijos y sobrinos. «Son los que más disfrutan de estos días».

También iban cargados de bolsas Enrique y Ana Rodríguez. «Hemos dejado –detalló el primero– las últimas compras de Navidad para última hora un año más y por la mañana no nos dará tiempo a todo. Por la tarde siguieron una ruta en la que se encontraron a «mucha gente». «A las diez y media de la mañana ya habíamos aparcado nuestro coche en La Escandalera y ya estaba lleno todo». A las doce del mediodía ya había colgado el cartel de completo.

El gentío por las calles de la capital asturiana se sucedió a lo largo de todo el día. Acceder a El Corte Inglés de la calle Uría era casi imposible y las colas para pagar en caja eran sumamente abundantes. Además, las entradas a Oviedo sufrieron atascos casi a cada hora. La circulación a las siete de la tarde era lenta en importantes puntos como la glorieta de la Cruz Roja, la calle General Elorza, Nicolás Soria, Hermanos Menéndez Pidal, la plaza Castilla y la Ronda Sur. También fue tarea complicada buscar una plaza de aparcamiento tanto a pie de calle como en los diferentes parkings subterráneos repartidos a lo largo de la geografía carbayona. Hoy, las tiendas volverán a abrir sus puertas para los pajes reales y se espera una jornada más de gran afluencia de pajes reales. n