El séquito real de Persia prueba sus trajes para la Cabalgata de Oviedo: "Estamos nerviosos y emocionados"

Eran las cinco de la tarde cuando la comitiva real llegada de la antigua ciudad persa de Ecbatana aterrizó en el instituto Alfonso II. Es la nueva base de la cabalgata de los Reyes Magos. Las obras en la Escuela de Minas han obligado a modificar todos los planes –incluso el recorrido que partirá el lunes a las cinco de la tarde de la calle Santa Susana– y los pajes llegaron más que puntuales.

A través de la entrada de la calle Pérez de la Sala, accedieron al centro educativo y subieron a la segunda planta del edificio para dirigirse al aula doce. Allí, les esperaba Luis Antonio Suárez, director artístico de la comitiva de los Reyes Magos que, junto a su equipo, les ajustó todos los trajes para que luzcan a la perfección mañana. La mayoría están compuestos de una túnica de color rojo y, por encima, otra en colores granates, azules y dorados. Todo acompañado de un cinturón azul y en la cabeza un gorro dorado y plateado con una gasa negra.

Seis años lleva Pilar Menéndez saliendo en la cabalgata de Oviedo. Los preparativos alrededor de la mágica cita comienzan en septiembre reuniendo el grupo que acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar y cuenta que estar en este desfile es un cúmulo de sensaciones. «Sentimos la alegría y la ilusión de la gente. Nosotros también estamos nerviosos y emocionados de verlos», dijo antes de la llegada de Cristina Colunga. Ella es el último miembro que se ha incorporado a la comitiva y ya tiene a punto el traje que estrenará este año. En total, participarán casi 2.000 personas en el recorrido.