Los vecinos de Ciudad Naranco llevan al Defensor del Pueblo la venta del parking de Ferreros: "El Ayuntamiento de Oviedo solo pretende hacer negocio"

La Asociación Vecinal Activa Ciudad Naranco ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la gestión de la venta de las 400 plazas municipales del parking subterráneo de Ferreros, uno de los aparcamientos de la desaparecida Cinturón Verde de los que el Consistorio quiere deshacerse. Los representantes de la asociación Activa Ciudad Naranco exigen que las plazas se vendan a un precio fijo y que no salgan al mercado por el método de subasta, que es la opción que plante el Ayuntamiento.

Los vecinos consideran que el Ayuntamiento sólo pretende «hacer negocio» con unas plazas de aparcamiento que deberían de servir «para fines sociales», es decir, para cubrir las necesidades de un barrio en el que estacionar se ha convertido en una auténtica odisea. «No se ha articulado hasta la fecha un procedimiento definitivo, claro y transparente, que garantice la adquisición de una plaza de aparcamiento a precio justo, ni la prioridad vecinal, ni respete los precedentes administrativos existentes y asegure que el aparcamiento de Ferreros cumpla su función de servicio público», recoge el escrito enviado por la asociación de vecinos al Defensor del Pueblo.

El Consistorio tiene previsto sacar 2,8 millones de euros con la venta del parking de Ciudad Naranco, así que el precio medio de salida por cada plaza rondaría los 6.700 euros. Según las informaciones que manejan los vecinos, que ya se han puesto en concato con el Ayuntamiento en varias ocasiones, en el parking de Ciudad Naranco se pondrán a la venta «unas 400 plazas entre las normales y las adaptadas». Las normales tienen un tamaño entre 22 y 26 metros cuadrados. «Al pujar hay que tener en cuenta que la tasación es de 267,79 euros por metro cuadrado y que si se puja por debajo se ignora la solicitud. En caso de empate habrá sorteo ante notario», ex`lica la presidenta del colectivo vecinal, Marisa Álvarez. «Lo que nos explican es que el funcionamiento será como el de unas oposiciones, el que haya pujado más alto elige plaza, luego el siguiente y así sucesivamente», añade.

Según explican los vecinos, si siguen adelante los planes del Ayuntamiento, las pujas se tendrán que formalizar a través de la plataforma de contratación del estado (https://contrataciondelestado.es/) y no van a poder realizarse por registro. «Se trata de una plataforma online que no va a permitir a todo el mundo acceder a la venta. Desde el propio Ayuntamiento ya nos han dicho que falla bastante», señala Marisa Álvarez.

Otros argumentos

La asociación Activa Ciudad Naranco recuerda en su escrito dirigido al Defensor del Pueblo que los propietarios que ya tienen plaza propia en el parking, quienes la compraron cuando se construyó, «accedieron a las mismas mediante precios de tasación fija, y no mediante procedimientos de subasta, siguiendo el criterio aplicado históricamente en otros aparcamientos municipales del denominado Cinturón Verde de Oviedo, concebidos como infraestructuras de servicio público».

Los vecinos reflejan además que la venta de plazas se paralizó durante el año 2014 con la disolución de la sociedad Cinturón Verde de Oviedo. «Desde entonces el Ayuntamiento de Oviedo y, sobre todo, la comunidad de propietarios de las mismas han tenido paralizada y bloqueada cualquier propuesta de habilitar las plazas municipales que quedaron sin vender para uso de los vecinos», recoge el escrito de los vecinos de Ciudad Naranco.