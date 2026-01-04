Aliatar llega a Oviedo y visita a los enfermos del HUCA: "Para ellos la ilusión es algo terapéutico"

Como los Reyes Magos acababan de llegar de Oviedo y a esa misma hora estaban siendo recibidos por los niños ovetenses en el Palacio de Congresos de Calatrava, sus majestades enviaron a sus emisarios. Como viene siendo habitual desde hace unos años, el príncipe Aliatar y dos de sus pajes estuvieron ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para visitar a algunos de los pacientes que permanecen ingresados en el centro sanitario en estas fechas tan señaladas y llevarles un regalo que previamente recogieron en el Ayuntamiento. «Un año cumplimos con la tradición de traer aquí al príncipe Aliatar y estamos encantados de ver como disfrutan todos estos pacientes que tienen que estar aquí en Navidad. Le pedimos a los Reyes mucha salud para todos ellos», dice la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que también estuvo en el HUCA.

El enviado de los Reyes Magos visitó a unos 40 pacientes de la planta 8C –que se corresponde con el área de Neurología– y de la Unidad del Ictus. «Agradecemos mucho la labor del Ayuntamiento de Oviedo por hacer de intermediarios con el príncipe Aliatar y por traer un poco de alegría e ilusión a todos estos pacientes», afirma Inma Suárez Naredo, que es la vicepresidenta de la Asociación Ictus de Asturias (Asicas).

En la comitiva que recorrió ayer el hospital también estaba Sergio Calleja, el coordinador de la Unidad del Ictus del HUCA. «Esta visita significa mucho para los pacientes. Están en una situación muy difícil, en un momento delicado de su vida, y cualquier atisbo de ilusión y de humanidad resulta incluso terapéutico para ellos», asegura Calleja. «Para ellos significa un subidón desde el punto de vista de la ilusión y eso también ayuda en cuanto a su recuperación», añade.

Salud en la carta a los Reyes

José Ranilla fue uno de los que ayer recibió la visita de Aliatar y sus dos pajes. Este ovetense de 57 años lleva cinco días ingresado tras sufrir un ictus y se está recuperando satisfactoriamente en la octava planta del HUCA. «Lo que le pido a los Reyes Magos es salud, como no podía ser de otra manera. No es fácil estar aquí en estas fechas y visitas como esta se agradecen mucho, son un buen impulso», explica José mientras recibe una bolsa con los obsequios que le ha traído Aliatar.

En la habitación de al lado está Rafael, que le da la mano a Aliatar sin decirle su apellido. El enviado de los Reyes Magos le pregunta si ya les ha escrito la carta a sus majestades de Oriente. Él le responde lo siguiente: «Hasta ahora no he tenido ni tiempo ni gracias, pero lo haré antes de que se vayan».