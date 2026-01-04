La Cocina Económica de Oviedo ahora también sirve desayunos: ocho litros de café, fiambre, dulces, fruta y... "mucho cariño"

La Cocina Económica ofrece desde este domingo un nuevo servicio: los desayunos. Lo hacen complementado la labor que las Siervas de Jesús realizan cada día a primera hora de la mañana y de lunes a sábado. Para cubrir toda la demanda existente el último día de la semana y las jornadas festivas, las instalaciones de la calle San Vicente han dado el paso adelante abriendo desde las nueve hasta las diez de la mañana.

Este domingo fue el primer día que lo hicieron. Los trabajadores y voluntarios prepararon con "mucho cariño" ocho litros de café de pota, leche, colacao o nesquik, varias bandejas con diferentes fiambres -jamón de york y chorizo-, pan y fruta. También pudieron degustaron galletas y otro tipo de dulces.

Los primeros desayunos. / Cocina Económica de Oviedo

19 usuarios

Los 19 demandantes que acudieron esperaron pacientemente la cola para poder coger los alimentos. Cada uno fue cogiendo una bandeja en la que depositaron los diferentes platos con los productos y las tazas con el café. Después, se dirigieron a las mesas para poder degustar con tranquilidad las viandas. Además, fueron saludados por Sor Carmen Lorenzo, la responsable de la Cocina Económica. "Estamos muy contentos de haber empezado; lo ideal sería que no tuviéramos que ofrecer estos servicios pero nuestra intención es cubrir todas las necesidades", explicó la presidenta de la entidad, Mar Prieto.

Horario en pruebas

El horario, por el momento, no está cerrado. Desde la Cocina Económica creen que el boca a boca es esencial para que este servicio llegue a todas las personas necesitadas y si hiciese falta, se alargaría media hora más el tiempo de desayunos. Por ejemplo, hasta las 10.30 horas, detalla Prieto. "Mucho tiempo más no podemos porque tenemos que preparar el comedor para las comidas. Igual, se podría abrir antes, pero vamos a ir viendo como se desarrolla".

La intención de las Hermanas de la Caridad era comenzar a ofrecer los desayunos en diciembre. Sin embargo, no fue posible. la organización de las fechas navideñas les obligó a posponer sus intenciones hasta al primer domingo del año. Todo con el objetivo de que las personas más necesitadas tengan una comida calienta a primera hora de la mañana los días en los que no pueden acudir a las Siervas de Jesús.

Al igual que pasa con el resto de comidas, la intención del personal de la Cocina Económica es que los productos sean lo más equilibrado y saludable posible al igual que el resto de las comidas. El martes, más.