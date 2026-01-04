Kuivi Almacenes se despide de su público: "Nos vemos antes de irnos; luego ya, si eso, nos echáis de menos"

Kuivi Almacenes se despedirá este domingo, a las dos de la tarde, de su público. Lo hará con el concierto de Los Pontiaks". Este cierre nada tiene que ver con los procedimientos administrativos que concluyen que las instalaciones culturales de Ciudad Naranco han de echar el cierre por un "cambio técnico sobre la licencia". El motivo son las vacaciones que los trabajadores se tomarán hasta el día 23. "Nos vemos antes de irnos. Luego ya, si eso, nos echáis de menos", señalan los promotores a través de un mensaje lanzado a través de sus redes sociales.

Los gestores tienen hasta el día 14 para presentar sus alegaciones ante el Ayuntamiento e intentar revocar la orden de cierre. Ya han adelantado que no dan la batalla por perdida. "Aún creemos que en esta ciudad se están empezando a hacer algunas cosas bien en el tema cultural, pero hay otras que son agotadoras y, a veces, nos hacen dudar de si merece la pena. Y de si todo ese apoyo a la cultura será verdad o no. Es evidente que hay gente muy empeñada en cerrar el Kuivi. Nosotros seguimos muy empeñados en que siga abierto".

Mientras tanto el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, liderado por Gaspar Llamazares, mostró su apoyo a este espacio cultural y de ocio que "ha demostrado ser un motor de regeneración para la zona de Almacenes Industriales, una área históricamente degradada y sumida en el deterioro". Así lo transmitió a través de una nota de prensa en la que destacó que su mantenimiento "es importante para el desarrollo cultural de Oviedo y creemos que tiene un lugar dentro del Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO)" aprobado hace unos días.

"Creemos que el Kuivi es una pieza clave para la regeneración cultural de Oviedo. Reiteramos nuestra defensa de este proyecto como parte esencial del desarrollo cultural de Oviedo y pedimos al equipo de gobierno que lo apoye activamente dentro del marco del PECO, porque su impulso es un paso hacia el futuro cultural de nuestra ciudad y la capitalidad europea", concluyó Gaspar Llamazares.