Oviedo celebrará eventos todos los fines de semana del año para celebrar el título de Ciudad Europea del Deporte

Oviedo quiere demostrar que se ha ganado a pulso el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 y para hacerlo el Ayuntamiento ya tiene cerrado un amplio programa de eventos que se extiende a todos los fines de semana del año. Hasta el momento hay confirmadas más de cuarenta competiciones y citas deportivas de diversa índole, aunque la lista puede seguir ampliándose a medida que pasen los meses. «Estamos abiertos a acoger todo lo que sea posible siempre que podamos encajarlo en el calendario. Queremos que la distinción se convierta en una seña de identidad de la ciudad y que sirva para poner a Oviedo en el mapa europeo. Hay que celebrarlo como se merece», explica la concejala de Deportes, Conchita Méndez.

El pistoletazo de salida al año europeo del deporte se dará la tercera semana de enero con la celebración del IVDuatlón Cross La Manjoya y con los 10 Kilómetros de Las Caldas. A partir de ahí, habrá deporte en Oviedo para aburrir. «Todos los eventos que tenemos son muy importantes, pero hay algunos que destacan por encima de los demás. Por ejemplo, el 9 de mayo comenzará el campeonato de España de Kárate y la segunda semana de junio tendremos el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica», señala Conchita Méndez. «Otra de las citas importantes llegará el 2 de marzo. Ese día se disputará en el Palacio de los Deportes el partido de baloncesto entre España y Ucrania, un encuentro clasificatorio para el Mundial de 2027. Es la primera vez que la selección española de baloncesto viene a Oviedo y va a ser todo un acontecimiento», afirma la concejala de Deportes.

También es importante destacar que Oviedo va a acoger en abril el Campeonato de España de Trail o que la Federación Española de Atletismo va a celebrar su asamblea anual en la ciudad ese mismo mes. «Es la primera vez que lo hacen fuera de Madrid y para nosotros es todo un orgullo enorme. Este es un claro ejemplo de la importancia que tiene ser Ciudad Europea del Deporte, sirve para atraer eventos que antes no se celebraban en Oviedo», dice Méndez.

Además de los eventos programados para celebrar la distinción europea, el Ayuntamiento tiene previsto reforzar el potencial deportivo de Oviedo con la construcción de nuevos espacios destinados a la actividad física y con la remodelación de algunos que ya existen. «Ahora mismo los técnicos ya están trabajando en las pistas de San Lázaro para elaborar un proyecto y cuantificar el coste que va a tener arreglar tanto la zona deportiva como las gradas. Nuestra idea es recuperar por completo unas instalaciones que son muy importantes para la ciudad», asegura la concejala de Deportes.

La pista de atletismo

Con el recién remodelado Palacio de los Deportes funcionando ya a pleno rendimiento, el Ayuntamiento tiene ahora como objetivo agilizar la construcción de otra de las apuestas más ambiciosas del equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli:las pistas de atletismo de Ciudad Naranco. «En realidad los trabajos ya han comenzado, pero en sólo unos día comenzaremos a ver las máquinas trabajando en esa parcela», explica Méndez. «El plazo de ejecución de las obras es de 16 meses, así que, si todo va como esperamos, terminarán a mediados de 2027. Va a ser sin duda una de las mejores pistas de España, al menos la más nueva, la más bonita y una de las mejor equipadas. Va a tener capacidad para acoger hasta 3.000 espectadores y cuando esté lista se celebrarán competiciones nacionales e internacionales», asegura la concejala de Deportes.

Conchita Méndez quiere dejar claro que la pista de atletismo de Ciudad Naranco «será un espacio polivalente» y que dará servicio a una zona de la ciudad en la que las instalaciones deportivas son escasas. «Recibimos críticas de gente que dice que unas pistas de atletismo no son necesarias para Oviedo, pero es que el proyecto no se queda ahí. Es lo mismo que pasa con el Palacio de los Deportes, hay muchas actividades y cualquier persona puede hacer uso de las instalaciones», defiende Conchita Méndez.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se mostró orgulloso del título recibió durante la gala de estreno del año europeo del deporte que se celebró el pasado viernes en el Palacio de los Deportes. Ese día, Canteli . «Esta distinción que nos han otorgado no nos llega por casualidad y hay que brindar por ello. Dentro de nuestros presupuestos hay más de diez millones de euros destinados al deporte y tres de ellos son subvenciones directas a clubes deportivos», explicó el alcalde ante una grada repleta de público para celebrar la distinción.