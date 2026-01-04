¿Dónde están los pisos más caros y más baratos de Oviedo? Junto al HUCA están las viviendas que más se encarecieron de toda la ciudad

El precio de la vivienda en venta no encuentra freno en la capital asturiana. El incremento del coste medio del metro cuadrado en el último año fue del 17,40% situándose en noviembre en los 2.160 euros. Además, la cifra se va acercando peligrosamente al récord logrado en enero de 2009 con 2.179 euros. Tan solo hay 19 euros de diferencia. Así lo indican las estadísticas realizadas por el portal inmobiliario Idealista, que analiza la evolución del sector mes a mes. Los alrededores del teatro Campoamor, las cercanías al centro comercial de Salesas, la calle Foncalada y la calle General Elorza son los más caros para vivir. El metro cuadrado supone una inversión de 2.783 euros tras un crecimiento del 18,40% desde el penúltimo mes de 2024. La cifra en 2025 siguió incrementándose siendo un 1,90% más costosa en el último trimestre, aunque si se comparan los datos con los de octubre, se aprecia un descenso del 1,1%.

En este entorno existían a día de ayer 128 viviendas a la venta. El más barato es un apartamento de 46 metros cuadrados con una sola habitación en General Elorza, que tiene un coste de 115.000 euros. En el polo opuesto se encuentra un dúplex de cuatro habitaciones en Fruela y que consta de 357 metros cuadrados. Su coste es de 1,85 millones de euros. En esta misma área existe otro piso que supera el millón de euros y se encuentra en Posada Herrera.

Si la zona más cara para adquirir una vivienda se encuentra en el corazón de Oviedo, la más barata del concejo está en la zona rural. San Claudio, Trubia y Las Caldas tienen el metro cuadrado más barato con una media de 1.197 euros. La diferencia entre ambas áreas es de 1.586 euros. No obstante, en Priorio se encuentra el edificio más costoso que ahora mismo está a la venta. Se trata del palacio del Marqués de Santa Cruz de Marcenado, ubicado entre el campo de golf y el balneario de Las Caldas, que cuesta 2,85 millones de euros. Se encuentra en mitad de una finca de más de 15 hectáreas, de las que más de cinco hectáreas corresponden a un bosque centenario.

Una de las zonas donde la construcción de pisos es continúa es en las calles colindantes al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En concreto, el precio en los barrios de Teatinos y Los Prados se ha encarecido en el último año en un 37,60%. En octubre marcó su récord histórico con 1.946 euros el metro cuadrado. Sin embargo, en noviembre, cayó un 1,5% hasta los 1.969 euros. Por su parte, el precio en La Cadellada, alcanza ya los 2.401 euros. Otro de los barrios que ha visto cómo el coste de una vivienda en venta se ha disparado es Vallobín. El aumento en el último año es del 32,60% y la cifra no ha parado de crecer durante los doce meses analizados de 2025. La última subida trimestral es del 20,90% y en el último mes del 6,10%.

Otras zonas que entra a analizar el estudio son las torres de viviendas que rodean al Auditorio Príncipe Felipe, el Seminario Metropolitano y el parque de Invierno. Tienen un coste medio del metro cuadrado de 2.673 euros y en el último año ha aumentado un 31%. Además, una vivienda en venta en la plaza de América cuesta 2.673 euros por metro cuadrado frente a los 2.400 euros de los alrededores del Campo de San Francisco y la calle Uría y a los 2.386 euros de Santo Domingo y El Campillín. También por encima de la media se encuentra Valentín Masip, con 2.246 euros.

Por debajo de la media de todo Oviedo se encuentran Buenavista con 2.143 euros; Ciudad Naranco y Prados de la Fuente (2.154); La Corredoria, La Carisa y Prado de La Vega (2.134); El Cristo (2.099); Milán y Pumarín (1.904) y Fozaneldi junto a La Tenderina (1.933). Fuera de la zona urbana se encuentra La Manjoya y las parroquias del sur con 1.246 euros. De igual forma, y según los últimos datos publicados, el precio del alquiler también sube en el último año un7,9 % hasta los 10,8 euros el metro cuadrado.