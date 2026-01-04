Los Reyes Magos llegan a Oviedo (a pesar del temporal) cargados de "muchos regalos»

Han viajado durante muchos días desde Oriente. Han pasado por desiertos, lugares con frío e iban cargados con un gran equipaje formado por innumerables regalos. Los Reyes Magos ya están en Oviedo. Sus Majestades llegaron este domingo por la tarde al Palacio de Congresos y Exposiciones para recoger las últimas cartas de los niños. Antes de atender a los más pequeños, confesaron sentirse «muy cansados», pero al mismo tiempo con «mucha ilusión» de afrontar el día y la noche más mágica del 2026. «Es el año que más regalos traemos», confesó Melchor. También quiso explicar que los más pequeños han sido «buenos» y que alguno les promete que mejorarán su comportamiento este año. «Confiamos en ellos». Por su parte, Gaspar y Baltasar resaltaron que la travesía hasta Asturias había sido «un poco dura».

Calatrava. Recepción de los Reyes / Mario Canteli

Nunca antes se había visto tanta gente esperando la visita de los Reyes Magos. La hora fijada por la concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, para el encuentro con los niños era las cuatro y media. Un cuarto de hora antes, la larga fila llegaba hasta la iglesia de los Santos Apóstoles. Tras abrir las puertas del Calatrava, los primeros en entrar fueron los menores con reconocimiento de discapacidad. Además, durante los primeros minutos no hubo música y se redujeron al máximo los estímulos visuales, con el objetivo de crear un entorno más calmado y accesible.

La siguiente en entrar fue Irene Fernández. Tiene seis años y llegó al Palacio de Congresos dos horas antes de que se abriesen las puertas. La experiencia de su madre, Laura Bardón, es que la espera para ver a sus Majestades es de «dos o tres horas». Es por ello que comieron pronto y se dirigieron a Buenavista para que la pequeña de la casa pidiese a los Reyes «una mochila, un estuche y una muñeca de siete centímetros». «Vi una igual y me gustó», contó antes de decir que este año había sido buena tanto en casa como en el colegio. «Mi asignatura favorita es Lengua y ya sé leer». Disfruta con el cuento «Caperucita Roja».

Leo Fernández tiene pasión por los juguetes que emulan vehículos. Nieto de camionero, ya de bebé quedaba ensimismado viendo circular a los autobuses de TUA por las calles de Oviedo. Este domingo le pidió a Baltasar un quad. «Es mi rey mago favorito», dijo mientras hacía la cola. Eso sí, no quiere que los Reyes Magos entren en casa esta noche, aunque ellos fijo que se las ingenian para entrar y dejarle todos los regalos debajo del árbol. Son magos. Mientras espera la visita, este pequeño compartió hazañas con su amigo Martín González. «He sido bueno y en este año, mi madre no me ha reñido nunca», dijo que el segundo que pide una química y un pijama de Minecraft.

Los Reyes también fueron afortunados y recibieron sus regalos. Uno de ellos de Lucía Soto Montes. Tiene nueve años y en los últimos días pintó un precioso dibujo de Melchor. «Es mi favorito porque es del Real Oviedo y, además, viste de azul». A él le pidió un tamagochi porque este año ha sido buena. También agasajará mañana a sus Majestades cuando lleguen a su casa para dejar los regalos con turrón y zanahorias para los camellos. Por su parte, las pequeñas Nora Rubio y Coral Rodríguez pidieron un furby de color y un moro guarrete, respectivamente.

La de este domingo fue la primera de todas las recepciones que protagonizarán los Reyes Magos. A primera hora de la mañana visitarán el Ayuntamiento para encontrarse con los hijos de los trabajadores municipales. Después, a eso de las diez y media, visitarán el despacho del Alcalde, Alfredo Canteli, para brindar juntos. El temporal ha obligado a adelantar la Cabalgata, que este año cambia su recorrido por las obras de la Escuela de Minas. La partida será a las cinco de la tarde de la calle Santa Susana para seguir porcalle Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral –lugar en el que se celebrará la adoración al niño Jesús–, Águila, Jovellanos, Argüelles para volver por la calle Marqués de Santa Cruz.

Más de 1.800 personas formarán la comitiva real. Todos lucirán trajes sumamente elegantes y, entre ellos, 250 procedentes de grandes producciones cinematográficas, aportados por la sastrería Cornejo, que se integran en el vestuario municipal sin alterar el espíritu original de la cabalgata. Además, se han habilitado dos zonas reservadas para «garantizar la inclusión». Una de ellas estará destinada a personas con movilidad reducida y, como novedad, cambia de ubicación con respecto a otros años, situándose en el Paseo de los Álamos, en la esquina con Marqués de Santa Cruz. De igual forma, a la altura de la calle Santa Susana, frente a las escaleras de bajada de la Plaza de España, se reservará un espacio específico para personas con hipersensibilidad acústica, donde el desfile transcurrirá sin música ambiental ni la actuación de las bandas.

Este horario ha provocado que la recepción de la mañana de los Reyes en el Calatrava se adelante. Será de 11.00 a 13.30 horas. Tras los actos oficiales, comenzará el reparto de los regalos. n