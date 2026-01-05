La Banda de Gaitas de Oviedo lleva la alegría a los enfermos del HUCA: "Se olvidan por un momento de lo que están pasando"

Los días de Navidad son para disfrutar y estar rodeados de la familia. Sin embargo, no todo el mundo puede. Hay muchas personas que pasan estas fechas hospitalizadas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" les llevó este lunes el espíritu de la Navidad gracias a una iniciativa organizada por la ONG Sonrisas de Fe. Los músicos tocaron villancicos desde la avenida del Hospital Universitario. Un momento que fue celebrado tanto por los trabajadores sanitarios como por los familiares de los pacientes y los enfermos desde sus habitaciones. "Siempre esperamos llevar la ilusión a las personas que están ingresadas".

La actuación de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". / Luisma Murias / LNE

Así lo explicó el director de la banda de gaitas, José Manuel Fernández Gutiérrez, más conocido como "Guti", momentos antes de comenzar a tocar. Entre las canciones que sonaron estuvo "Campana sobre campana" y espera que esta alegría pudiese llegar hasta las habitaciones de cada uno de los pacientes a pesar de la distancia. "Los familiares nos lo agradecen y hay algún trabajador que sale a bailar".

En este sentido, Jonathan Hergueta, director general de Sonrisas de Fe, destacó que esta actuación ya se ha convertido "en una tradición". "Llevamos seis años seguidos trayendo esperanza y reivindicando que el espíritu navideño puede ser todo el año. Estamos felices de estar aquí y poner en relieve la salud mental. Los enfermos tienen la oportunidad para olvidarse por un momento de lo que están pasando".