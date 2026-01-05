La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
Los organizadores de la cabalgata tomaron la decisión para evitar que los animales sufriesen daños: "Ha sido un pequeño accidente", dice el alcalde
Los único que trastocó un poco la multitudinaria cabalgata de Reyes en Oviedo fue un incidente que se produjo cuando los Reyes entraron en la calle Pozos en dirección a la plaza de la Catedral. Al pisar los baldosines del firme, los caballos que tiraban de la carroza de Gaspar comenzaron a patinar y dos de ellos se fueron al suelo. A uno consiguieron levantarlo rápido, pero el otro estuvo un buen rato sin poder hacerlo y existió el riesgo de que pudiese sufrir alguna lesión en las patas. Eso dio pie a que surgiera alguna crítica. «Eso es lo que pasa por aprovecharse de los animales para este tipo de eventos. No deja de ser un maltrato», se quejaba Maite Rozada, que estaba acompañada por sus hijos Jaime y Rosa Martínez.
Ante ese hecho hubo que tomar una decisión. Después de un tiempo de espera, los tres Reyes Magos se bajaron de las carrozas y recorrieron a pie el camino hasta la plaza de la Catedral para protagonizar la tradicional ceremonia de Adoración al Niño Jesús, saludando y acercándose a los niños que los esperaban. Mientras tanto, los agentes de la Policía Local abrieron las vallas y las carrozas con los caballos fueron trasladadas hasta la calle Argüelles a través de Mendizabal, por delante del Teatro Filarmónica.
Un accidente
Una vez que finalizó la Adoración al Niño Jesús los Reyes siguieron a pié por la calle Águila y volvieron a subirse a las carrozas en Argüelles para recorrer el resto del camino de vuelta hasta el instituto Alfonso II. «Ha sido un pequeño accidente. Mantendremos los caballos siempre porque sin ellos la cabalgata no sería igual. Habrá que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, pero los seguiremos trayendo», dijo Alfredo Canteli tras enterarse de lo ocurrido.
