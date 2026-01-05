Fallece el violonchelista Vladimir Atapin, veterano de la OSPA y director de los conciertos del Cuevona de Ardines

Vladimir Atapin Sapozhnicov, primer chelo de la OSPA durante 24 años y director de los conciertos de la Cuevona de Ardines, falleció el pasado 2 de enero en Oviedo, a los 69 años de edad.

El violonchelista había nacido en Leningrado. Estudió en la Escuela Especial de Música del Conservatorio Superior de San Petersburgo y en el Conservatorio Superior de San Petersburgo; formó parte de la Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de San Petersburgo, con Eugeni Mrawínski y, después, Yuri Temirkanov como directores titulares. Durante aquellos años ejerció la docencia en el Conservatorio de Música de San Petersburgo y en la Escuela de Grado Medio adscrita a él. Ganó el Concurso Internacional de Praga y el Concurso Nacional Ruso.

Vladimir Atapin se trasladó a España con su esposa en 1992 y en Asturias obtuvo la plaza de violonchelista principal en la OSPA. Era el codirector artístico del Festival Internacional de Música de Cámara de Ribadesella -los conciertos de la Cuevona de Ardines- y, a lo largo de su carrera como intérprete, actuó como solista con la OSPA en muchas ocasiones. Además, tocó por toda España con el dúo de violonchelo y piano «Ermitage», junto a su esposa, la pianista y pedagoga rusa Orga Semushina, también miembro de la OSPA y fallecida en 2017. También formaron parte del Trio «San Petersburgo» y el Cuarteto de cuerda «Concertino».

Vladimir Atapin es el padre de Dmitri Atapine, que se formó en el Conservatorio de Oviedo y que fue nombrado el pasado verano director del Music@Menlo, el festival de música de cámara que se celebra en la bahía de San Francisco y que figura entre los más importantes de Estados Unidos, una responsabilidad que asumirá a partir de 2027 junto a su esposa, la pianista coreana Hyeyeon Park.

El funeral por Vladimir Atapin se celebrabrá mañana martes, 6 de enero, a las 18.00 horas en la capilla del tanatorio Ciudad de Oviedo.