Irina Ríos exhibe su talento en Oviedo y pide a los Reyes Magos una "pista de hielo permanente en Asturias"

"No pierdo la esperanza de que algún día tengamos una pista de hielo permanente en Asturias, es mi sueño". Esa fue la confesión de la gijonesa Irina Ríos, bicampeona junior de España de patinaje artístico, antes de empezar la exhibición que protagonizó este lunes en la pista de hielo instalada en el Campo San Francisco con motivo de la programación navideña del Ayuntamiento. La joven patinadora reconoció estar "encantada" por actuar en "la tierrina" y esta misma semana viajará a Alemania para participar en un campeonato internacional de danza sobre hielo donde espera quedar en la mitad superior de la tabla, aunque reconoce que "hay mucho nivel".

La exhibición de la patinadora asturiana duró unos 10 minutos y constó de dos partes, con cambio de vestuario incluido de por medio. Empezó repitiendo el número que le permitió revalidar el campeonato de España junior, con la versión de la canción "Alegría" que utilizan en los números del "Cirque du Solei". Para despedir su actuación, realizó una demostración de danza sobre hielo rindiendo homenaje a Michael Jackson con su canción "Smooth Criminal".

Irina, que no tienen raíces soviéticas aunque muchos le pregunten por su nombre, empezó a patinar con tres años y, poco a poco, desarrolló una fuerte pasión por el deporte. Cuando quiso profesionalizar sus entrenamientos, tuvo que salir de Asturias para poder entrenar con regularidad durante las épocas de vacaciones porque en el Principado no hay pistas permanentes. Ahora ya está empezando a introducirse en el circuito internacional y espera seguir creciendo de la mano de la danza sobre hielo, una nueva disciplina que está explorando.

"Es un deporte maravilloso. Hay un montón de disciplinas, se puede hacer individualmente o en equipo y, además, tienen una parte artística muy relacionada con la música", destacó Ríos, animando a los niños a que empiecen a practicar el patinaje sobre hielo. "Ojalá los niños asturianos empiecen a patinar, empiece a haber clubs y la disciplina crezca en nuestra región", concluyó confesando los deseos que guarda sobre la evolución de su deporte en Asturias.

Una visita muy divertida

Una vez finalizada la exhibición de Irina, invitaron al público a probar a patinar en la pista. La primera en levantar la mano y decir "yo quiero" fue Manuela Ena, directora de Deportes del Principado de Asturias, que se calzó los patines acompañada de Andrés Cano, vicepresidente de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias. Los dos se acercaron a Irina para hacerse una foto y pedirle unos pequeños consejos básicos para controlar el deslizamiento. Una vez finalizada la foto, antes de despedirse, le desearon mucha suerte en sus próximas competiciones.