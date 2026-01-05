Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El lado más solidario de los taxistas: donan 4.850 euros para la Cocina Económica

Radio Taxi Oviedo Principado, con su presidente a la cabeza, entregó el cheque a los responsables de las instalaciones de la calle San Vicente, cuyos miembros agradecieron la aportación y destacaron la importancia de estas ayudas para sus once trabajadores

Los taxistas donan 4.580 euros a la cocina económica de Oviedo

VÍDEO: Rosalía Agudín / FOTO: Fernando Rodríguez

Rosalía Agudín

Se ha convertido ya en toda una tradición. Los taxistas donan el 1% de su recaudación anual a la Cocina Económica. En 2025 fueron 4.580 euros. La entrega del cheque tuvo lugar este lunes. El acto estuvo protagonizado por el presidente de Radio Taxi Oviedo Principado, José Antonio Suárez, quien destacó que el año pasado fue "muy bueno para el sector". "Estamos muy satisfechos y contentos. Sobre todo, el mes de diciembre ha habido mucho trabajo". Grandes números que les ha permitido volver a sacar su lado más solidario.

Sor Carmen Lorenzo agradeció la aportación y anunció que parte la destinará al pago de las nóminas de los once trabajadores que tienen en plantilla. "Tenemos un equipo de diez personas en la cocina y tenemos una trabajadora social para orientar y ver los criterios de acceso y las ayudas a las familias. Nuestro objetivo es que la gente no se enquista aquí, que sea una zona de paso y que el número de usuarios vaya bajando. Lo ideal sería que no hiciésemos falta", explicó la responsable de las instalaciones de la calle San Vicente.

Tamibén incidió que "en esta casa solose tiene que agradecer". Dar las gracias por la generosidad de los ovetenses. "La Navidad nos ha ido bien y, ahora, llega la cuesta de enero. En las últimas semanas hemos tenido muchas colaboraciones, sobre todo, en alimentos".

Nueva sede

Mientras tanto, los taxistas siguen planificando la que será la nueva sede. Se ubicará en Cerdeño, en una parcela del polígono del Espíritu Santo."Estamos trabajando en ella y esperemos que este año se puedan dar pasos más claves".

