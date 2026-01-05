De la luna de miel a emprender con fragancias de autor y velas aromáticas en Oviedo

María Miranda y Rubén Kuntz se casaron el pasado mes de octubre, en aquel momento, aunque ninguno había tenido ninguna relación laboral con el mundo de la perfumería, decidieron regalarle a todos los invitados una colonia diseñada por ellos mismos. Como si de una premonición se tratase, apenas tres meses después de aquello, empujados por una luna de miel en Italia en la que conocieron de cerca el formato de perfumes de alta gama que está de moda en este país, han abierto el primer "showroom" de Oviedo.

El negocio se articula en torno al formato "showroom", que consiste en un espacio privado concebido como un estudio de perfumería de autor o de alta perfumería, en el que la atención es personalizada y la experiencia del cliente adquiere un papel central. Ubicado en un estudio de un edificio de la calle Uría, el proyecto combina fragancias exclusivas con una línea de perfumes para el hogar en la que colaboran con otras marcas asturianas. Sin embargo, las fragancias de las que disponen las han traído de otros países como Italia, Francia o Japón.

Hasta ahora no había ningún "showroom" de perfumería en la capital del Principado, el matrimonio confía en que a partir de sus contactos y del poder de las redes sociales se logren dar a conocer entre el público general. "Venimos de un año muy marcado por los preparativos de nuestra boda, con experiencias vividas de forma muy personalizada, desde la confección del traje y el vestido hasta el trato cercano con los profesionales, y queríamos trasladar esa misma atención especial a nuestro negocio", expuso Miranda. "La idea es que el cliente pueda venir, probar con calma, salir a pasear y volver si lo necesita, sin prisas. Lo ideal, a largo plazo, el espacio se convierta en un lugar de encuentro para disfrutar de los aromas, crear un perfume propio o participar en talleres de velas", complementó Kuntz, reforzando la exposición de su mujer.

Buenas primeras impresiones

"La inauguración, celebrada el viernes de la semana pasada con amigos y familiares, superó todas nuestras expectativas, porque la acogida fue muy positiva y sorprendió especialmente el diseño diáfano y acogedor del estudio, muy distinto de lo que la gente imagina cuando oye que está en una oficina. El feedback inicial ha sido excelente, tanto por las fragancias como por la línea de hogar, y nos ilusiona especialmente empezar a recibir visitas de personas que no conocemos, atraídas por las redes sociales, porque confirma que el proyecto se percibe como algo diferente e innovador y que vamos por el buen camino", concluyen los fundadores de "Studio Olfativo".