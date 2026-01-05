Los peticiones del Alcalde para Oviedo a los Reyes Magos: que se desbloquee la operación de la Fábrica de Gas y que la pista de atletismo se construya este año

Ha llegado el día. Los Reyes Magos protagonizarán esta tarde la cabalgata y, por la noche, irán de casa en casa repartiendo los regalos que les han pedido los niños. Pero antes de comenzar con los diferentes actos, Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron una parada en el Ayuntamiento. Allí, fueron recibidos por el Alcalde, Alfredo Canteli, quien les hizo personalmente sus peticiones durante un brindis. El Regidor recordó a sus Majestades que la capital asturiana es su "niña bonita" y le desea todo lo mejor. "Quiero que el municipio siga creciendo en todos los aspectos, menos en el paro, que espero que siga bajando. Ya lo hemos hecho un punto si lo comparamos con otras ciudades importantes de Asturias y tenemos que seguir en esa línea". Es por ello que seguirá desarrollando políticas para "fomentar el trabajo y la riqueza para la ciudad" que tendrán como consecuencia que aumente la natalidad y la población.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz; Melchor; el Alcalde, Alfredo Canteli; Gaspar y Baltasar. / Fernando Rodríguez / LNE

No fue lo único. También desea que algunos proyectos en particular salgan adelante. El primero en el que puso el ojo Canteli fue la Fábrica de Gas. "Espero que la operación se desbloquee de una vez, que algunos se dejen de caprichos y que se pueda demoler la marquesina". La obra de Sánchez del Río se encuentra en estado de ruina. Así lo acreditaron los diferentes informes encargados por la propiedad Ginkgo Advisor y lo corroboró la arquitecta municipal. También se encuentra en este estado el depósito del gasómetro. El informe de la técnica del Ayuntamiento detalla que el gran tambor que coronaba la estructura se encuentra tan deteriorado que sería necesario reconstruir el 100% de las cerchas, la cúpula y las chapas del tambor.

La última palabra sobre qué hacer con ambos elementos la tiene la consejería de Cultura. Hasta entonces, no se podrán desarrollar los planes de futuro que pasan por la construcción de 150 viviendas y la creación zonas verdes en las que se plantarán árboles de especies autóctonas. De esta forma, la ciudad ganará un espacio de uso público en el que quedarán integrados algunos elementos históricos y más singulares de un recinto industrial de referencia. Entre ellos, el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense, el edificio de Vaquero Palacios, la chimenea y el depósito elevado. "Esta es una operación maravillosa para la capital asturiana y espero que este año también arranque la fábrica de La Vega; muy pronto tendremos noticias nuevas".

Oviedo es este año Ciudad Europea del Deporte. Una distinción que Canteli no pasó por alto avanzando que espera que este año finalice la construcción de la pista de atletismo de Ciudad Naranco. "Espero que dentro de este año o a prinicpios de 2027 esté terminada; también que La Corredoria tenga esa cancha de hockey y que tanto la zona rural como el centro siga mejorando día a día".

Todas estas peticiones fueron recogidas una a una por los Reyes Magos. Melchor pidió a los trabajadores municipales que sigan "trabajando por la ciudad" para que continúe estando "tan guapa, habitable y humana" como hasta ahora. Además, confesó tener mucha ilusión por este día. "En la capital asturiana hay niños muy buenos y siempre nos sentimos muy queridos y eso nos da felicidad. Es por ello que traemos camiones llenos de regalos muy chulos porque los más pequeños nos piden cosas con muy buena cabeza como patinetes, mucha nancy, legos, ajedreces y libros".

Gaspar, por su parte, destacó que muchos piden "salud para los abuelos y pasar tiempo con la familia". "También quiere trabajo para los padres y que se acaben las discordias en las familias", concluyó Baltasar.