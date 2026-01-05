El PSOE advierte de un nuevo posible fraccionamiento irregular de contratos menores en el área de Deportes de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo alertó este lunes de un nuevo posible fraccionamiento irregular de contratos menores en el área de Deportes. Se trata de tres contratos de suministro y servicios adjudicados a Innovación y Tecnología Carbayona S. L., todos ellos fechados el mismo día y vinculados a una misma necesidad, que incluyen trabajos de reparación, suministro, calibrado y configuración. El importe conjunto de estas adjudicaciones supera los 6.700 euros, una circunstancia que, según los socialistas, justificaría una revisión del procedimiento seguido.

"La Ley de Contratos del Sector Público es muy clara: los contratos menores no pueden utilizarse para cubrir necesidades recurrentes ni para fraccionar artificialmente un mismo objeto contractual con el fin de eludir los procedimientos ordinarios de contratación", señaló el edil Jorge García Monsalve. Además, el concejal socialista aseguró que "no es la primera vez" y recordó un episodio de abril del año pasado en el que se adjudicaron tres contratos diferentes a empresas que compartían el mismo administrador.

"Las explicaciones que se nos dieron fueron risibles, que se trataba de reparaciones de urgencia e inevitables, pero seguimos sin saber por qué, en el mismo día y en sendos contratos de menos de 3.000 euros de importe, se le compraron palas de pádel a una empresa y a otra del mismo administrador, las pelotas para jugar", apuntó García Monsalve. El edil socialista señaló que la concejala se comprometió a revisar la contratación y ha ironizado con que, desde que se hizo pública la denuncia y “suponemos que por mera casualidad”, no se ha vuelto a adjudicar ningún contrato menor a ese conglomerado de empresas.

Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista ha registrado varias preguntas en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación con el objetivo de que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre los motivos que le han llevado a recurrir a este procedimiento de contratación. Los socialistas reclaman además que el Ejecutivo local aclare si es consciente de las posibles responsabilidades administrativas e incluso penales que podría acarrear un uso irregular de los contratos menores.